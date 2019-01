Der Glücksspieleinfluss im Sport

Sport im Fernsehen zu sehen, ist alltäglich. Die Zuschauer sind jedoch allen Arten von Werbebotschaften ausgesetzt, die die verführerischen Tugenden von Alkohol, fettigen Lebensmitteln und zuckerhaltigen Getränken preisen. Es ist jedoch das Glücksspiel, insbesondere Online und Mobile, das als das potenzielle Nebenprodukt des Sports in den Fokus gerückt ist. Kommerzielle Glücksspielanbieter haben kürzlich die Förderung ihrer Produkte und Dienstleistungen durch Sportsponsoring intensiviert. Infolgedessen werden Glücksspielprodukte und -dienstleistungen durch Sportübertragungen in den Medien nun einem großen Publikum zugänglich gemacht. Bundes-, Landes- und Territorialregierungen haben sich gerade einem neuen nationalen Konsumentenschutzrahmenprogramm angeschlossen, um das Problem zu lösen. Regierungen und private Organisationen haben Regulierungsmaßnahmen in Bezug auf das Sportsponsoring von Tabakunternehmen in Anbetracht der möglichen schädlichen Auswirkungen dieser Vermarktungsform umgesetzt. In der Folge wurde die Beteiligung von „ungesunden Produkten“, darunter Alkohol, Junk Food und Glücksspiele, im Sportsponsoring öffentlich in Frage gestellt. Die Glücksspielwerbung im Fernsehen soll für die Dauer von Sportwettbewerben bis zu einer Wendezeit von 20.30 Uhr verboten werden. Dieser Schritt hat zu heftigem Widerstand von Sport, Medienunternehmen und Wettunternehmen geführt. Dies kann zu weiteren regulatorischen Änderungen führen, die sich direkt auf das Management von Sportorganisationen auswirken würden. Nur wenige Studien haben diese Fragen untersucht und es ist wenig bekannt, welche Auswirkungen solche Vereinbarungen auf die Gesellschaft haben. Mehr Untersuchungen sind notwendig, um eine umsichtige Entscheidung über die angemessene Regulierung zu finden.

Wie Sport und Fernsehen sich beeinflussen

Echte Sportliebhaber und diejenigen, die einfach nur Menschen vor schädlich manipulativen Botschaften schützen wollen, fragen sich vielleicht, wie Sport und Fernsehen so vom Glücksspiel abhängig wurden. Verschiedene Praktiken wurden verboten, reguliert und besteuert. Namensrechte für Stadien und deren Oberflächen, von Eckpfostenflaggen bis hin zu Spielerkörpern, tragen Logos von Glücksspielunternehmen. Fernsehbildschirme innerhalb und außerhalb dieser Stadien fördern das Glücksspiel ebenso wie Straßenlandschaften und andere Medien. Eine bestimmte Reihe von Entwicklungen stellte Glücksspiele in den Mittelpunkt des zeitgenössischen Sports und der Medien. Durch die schrittweise Integration des Sponsorings durch und des Glücksspiels in sein Geschäftsmodell wurde der Profisport für die Hauptzahlgeber – die Medien, insbesondere das Fernsehen – attraktiver. So wie der Sport durch den Verkauf seiner Übertragungsrechte zu immer höheren Kosten in starkem Maße von den Medien abhängig geworden war, brauchte das Fernsehen Sport, um Werbung, Sponsoring und Abonnements zu erzielen. Wenn Sie über Branchen nachdenken, in denen im Internet ein enormes und rasches Wachstum zu verzeichnen ist, gab es im Laufe der Jahre zahlreiche Beispiele. Von Start-ups von und Börsengängen über Domaininvestitionen bis hin zu aktuellen Kryptowährungen ist dieses Wachstum oft mit Volatilität und Risiko verbunden. Zwar besteht bei Glücksspielen ein gewisses Risiko, aber die Branche selbst ist in ihrem Wachstum und ihrer Stabilität beinahe kugelsicher.

PAY TV und das Glückspiel

Das Pay-TV hat dem kommerziellen Free-TV-Fernsehen (das zuvor das öffentlich-rechtliche Fernsehen beschlagnahmt hatte) einen großen Teil des Premium-Sports abgenommen. Es wurde daran gehindert, es nur durch staatliche Eingriffe in den Markt durch die Gesetze zu monopolisieren. Da jedoch die Verbreitung von Kanälen und digitalen Plattformen wie Netflix das frei empfangbare Publikum zersplitterte und die Pay-TV-Abonnentenkreise untergrub, wurde der Sport als Medieninhalt noch wichtiger und somit auch das Glücksspiel. Glücksspiele sind nicht nur eine Einnahmequelle für den Sport; es ist für viele Fans ein Unterhaltungswert. Wetten können sogar neue Unterstützer mitbringen, die anfangs von einem Punt verführt werden. Sollte jedoch das Vertrauen in den Wettmarkt beeinträchtigt werden ist die Integrität des Sports als legitimer Wettkampf einem erheblichen Risiko ausgesetzt. Die Wahl eines Online Casinos ist eine seriöse Angelegenheit und angesichts der riesigen Zahl im Internet gibt es keine Entschuldigung dafür, keine Hausaufgaben zu machen.

Verantwortungsvolles „Spielen“

Der immer wichtiger werdende Platz des Sports in den Medien hat den Buchmacher dazu verleitet, seine Waren als zunehmend legitimierte Branche der Sportbranche zu bewerben. Dies hat die Abhängigkeit von Sport und Medien in Bezug auf Glücksspieleinnahmen verstärkt. Diese Akkumulationslogik hat aus Sicht derer, die davon profitieren, kein Ende gesetzt. Das Sport-Medien-Glücksspiel-Triumvirat wird es an seine Grenzen treiben. Obligatorische Mantras für „bitte “, die am Ende von gezielt gezielten Botschaften eingedrückt werden, sind rituelle Gesten. Es ist ironisch, dass die Bundesregierung in einer Zeit, in der versucht wird, die Werbung für Glücksspiele während des Sports im Fernsehen einzuschränken, gleichzeitig versucht, ihre Vision der Werte und Kultur durchzusetzen. Die Werbetreibenden, die den sportlichen Einsatz als Vehikel für Glücksspiele fordern, nutzen die traditionellen Besonderheiten auf kunstvolle Weise, um ihre vielversprechendsten Ziele zu erreichen. So verströmen sie ihre Werbung und Werbevideos mit dem berauschenden Flair.

Zusammenfassung

Das Fernsehen lässt sich zwar leichter regulieren als andere Medien, ist aber immer noch das dominierende Sportmedium. Es ist der wichtigste Ort, um die Werbung für Glücksspiele durch Sport zu kontrollieren, aber es ist nicht das Endspiel. Ein umfassenderes System zur Steuerung von Glücksspielwerbung über alle Medien hinweg ist unerlässlich, um zu verhindern, dass aktuelle und zukünftige Generationen den Sport als ein Medium für Glücksspiele sehen.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken