Flic Flac Wintershow im Landschaftspark Nord

Auch in diesem Jahr schlägt der Zirkus Flic Flac sein schwarz-gelbes Zelt im Landschaftspark auf. Traditionell gehört es zum Duisburger Stadtbild, immer im Januar. Vom 10. bis 27. Januar 2019 sorgen rasante Action, außergewöhnliche Artistik und Comedy wird eine Show vom Feinsten gezeigt, die niemand verpassen sollte. Sie setzt Höhepunkte, die den ersten Monat des Jahres zu einem ganz besonderen in Duisburg und der Region machen. Auf der Flic Flac Bühne und unter der Zeltkuppel zeigen Weltklassekünstler ihre Darbietungen, mit denen sie schon auf zahlreichen Festivals glänzten und Preise gewannen. Nicht entgehen lassen! Wir verlosen 3×2 Karten für die Premiere am 11. Januar in Duisburg (20 Uhr).

Deutschlands bekannter Actionzirkus zeigt Darbietungen unter der Zirkuskuppel und auf der Bühne mit Preisträgern internationaler Zircusfestivals. Außenstehende Rundbogenmasten tragen das neue schwarz-gelbe Zelt, sodass innen Sichtbehinderungen auf ein Minimum reduziert werden. Hautnah erleben die Besucher so eine moderne, unkonventionelle und schräge Winter-Show.

Mehr als 35 Künstler aus aller Welt bieten eine Performance der Extraklasse. Ein aufregendes, bewegendes und faszinierendes Programm für die ganze Familie.

Zu beantworten sei nur folgende Frage:

In welchem Jahr wurde der Zirkus Flic Flac gegründet?

Die Antwort sollte bis zum 09.01.2019 an redaktion@xtranews.de mit Betreff „Flic Flac“ gesendet werden. Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt.

