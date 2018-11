Fortuna Düsseldorf empfängt den FSV Mainz 05 – Flutlichtduell

Am heutigen Abend empfängt die Fortuna den FSV Mainz 05 zum Abend-Duell der 1. Fußball Bundesliga. Ein spannendes Spiel, denn beide Teams bewegen sich aktuell auf einem Aufwärtstrend. Die Mainzer konnten im vergangenen Spiel den Tabellenführer Borussia Dortmund über weite Strecken Paroli bieten, am Ende ging jedoch der BVB als Sieger vom Platz. Die Düsseldorfer dagegen hatten mächtig Spaß beim FC Bayern München. Dort sorgten sie mit einem 3:3 in der Schlussphase für mächtig Ärger, denn nach dem Ausgang der Partie übernahm beim Rekordmeister Uli Hoeneß das Zepter höchstpersönlich, aktuell prüft er jeden Stein. Ein herzliches Wiedersehen gab es mit Kult Co-Trainer Peter Hermann. Eine spannende Ausgangslage also für das heutige Match in der MERKUR Spiel Arena Düsseldorf.

Die Fortuna rangiert aktuell auf Tabellenplatz 17, während die Gäste aus Mainz den 10. Rang der Liga belegen. Mit einem „Dreier“ könnte die Funkel-Elf den Punkterfolg in München vergolden und einen deutlichen Schritt Richtung sichere Weihnachten gehen. Aktuell stimmen die Inhalte bei den Düsseldorfern, sie setzen deutliche Akzente in der Offensive. 3 Tore in München zeigen, dass die Funkel Elf auf einem guten Weg ist. Die Fan-Kulisse wird prächtig, denn die Gäste aus Mainz bringen ordentlich Zuschauer mit und beide Lager lieben ja den Karneval. Schiedsrichter der Partie wird Manuel Gräfe sein. Anstoss ist um 20:30 Uhr.