Herz-Jesu in Duisburg Neumühl: Adventsbasar war voller Erfolg

Der Adventsbasar mit dem Dom-Café in der Gemeinde Herz-Jesu in Neumühl wurde sehr gut besucht und somit mit gutem Erfolg abgeschlossen. Die zahlreichen Damen, die das ganze Jahr über dienstags abends im Agnesheim der Gemeinde Herz-Jesu basteln, freuten sich über die vielen Besucher, die ins Agnesheim der Gemeinde Herz-Jesu gekommen waren, gestaunt und viel gekauft haben. Bei Kaffee und Kuchen wurde geklönt und viel von früher erzählt. Der Erlös lässt sich sehen, er beträgt 3000€ und wird wie in den Jahren zuvor zu gleichen Teilen zwischen der Aktion Canchanabury und dem Kirchbauverein Herz-Jesu e.V., aufgeteilt. Nur die immerwährende Hilfe der KuchenspenderInnen, des Helferteams und der vielen Besucher von nah und fern, machten das gute Ergebnis möglich. Dazu ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott“. Der Missionskreis und das Dom-Café-Team wünscht der ganzen Gemeinde und den vielen Besuchern von weit und nah, eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.

