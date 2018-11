Croupier oder Computer? – Online Casinos und Offline Casinos im Vergleich

Das Glücksspiel ist seit Jahrzehnten in Deutschland etabliert. Zahlreiche Menschen versuchen regelmäßig ihr Glück an Spielautomaten oder an Spieltischen. Das Zeitalter der Digitalisierung bietet heutzutage aber mehr Möglichkeiten, als früher. So kann man heute bequem vor dem Computer sitzen und dort sein Glück versuchen. Das Spielangebot und die Anbieter sind immer breiter aufgestellt, sodass sich der Online Casino Markt in den letzten Jahren rasant entwickelt hat.

Online Casinos – ein neuer Trend

Die Klassischen Glücksspiele wie Roulette, Black Jack oder Poker kennen die meisten Menschen nur aus Casinos. Die Möglichkeiten, solche Spiele auch Online in Casinos zu spielen, sind mittlerweile gegeben. Die Anbieter von Online Casinos versuchen mit dem Konzept Kunden anzusprechen, die bequem am Computer spielen möchten, mit niedrigen Einsätzen spielen oder das Eintrittsgeld sparen möchten. Nicht jeder Spieler hat auch ein Casino vor seiner Tür, sodass mit dem Konzept des Online Casinos eine gewisse Flexibilität in Bezug auf Zeit und Ort gegeben ist. Das Online Casino ist 365 Tage im Jahr verfügbar.

Die Online Casinos im Überblick

Hierzulande gibt es zahlreiche gute deutsche Online Casinos, wie beispielsweise zeigt. Die Anbieter punkten bei den Kunden vor allem mit Aktionen und Angeboten wie einen Einzahlungsbonus, Willkommensbonus oder Werbebonus. Diese Angebote gibt es nur in Online Casinos. Das Spielangebot in Online Casinos ist ebenfalls viel ausgeprägter als das der Offline Casinos. Es werden Spiele an Slotautomaten oder auch Tischspiele wie Roulette, Poker und Black Jack angeboten. Es ist mittlerweile auch möglich, die klassischen Tischspiele live zu spielen. Dabei sitzt der Spieler mit einem echten Dealer an einem Tisch und muss seine Einsätze platzieren. Der Dealer teilt reale Karten aus, diese werden mit Sensoren am Tisch ausgelesen. Somit hat man die Möglichkeit, mit einem echten Dealer zu spielen, was natürlich für viele Spieler ein deutlich größerer Anreiz als ein Zufallsgenerator ist. Da das ganze Spiel per Webcam übertragen wird, kann der Spieler mit dem Dealer und den anderen Spielern chatten. Die Sicherheit in Online Casinos entspricht heutzutage den europäischen Normen. Die Casinos werden regelmäßig von Aufsichtsbehörden überprüft, sodass sich die Spieler gut aufgehoben fühlen.

Casino Ambiente – nur offline spürbar

Die Zahl der klassischen Offline Casinos nimmt in Deutschland immer mehr ab. Zahlreiche Casinos können sich wirtschaftlich nicht mehr etablieren, da die Konkurrenz gerade im Internet Sektor zu groß geworden ist. Bei den Offline Casinos gibt es zwar bei weitem nicht so ein großes Spielangebot wie bei den Online Casinos, trotzdem lohnt sich der Besuch von klassischen Casinos. Das Ambiente und die Atmosphäre im Casino sind beeindruckend. Aufgrund der Kleiderordnung treten das Personal und die Gäste in gehobenem Outfit auf. Im Offline Casino haben Spieler die Möglichkeit, sich mit anderen Gästen auszutauschen und soziale Kontakte zu pflegen. Die Bar in den Casinos lädt zum Verweilen ein. Das Gefühl, Jetons in der Hand zu halten, ist für viele Spieler ein Anreiz. Allgemein gesagt ist das Spiel im Offline Casino einfach ein anderes. Beispielsweise beim Roulette steht der Spieler direkt am Kessel, sieht die Kugel fallen und kann auch noch relativ spät Einsätze tätigen. All diese Punkte gehen beim Spiel im Online Casino unter. Für alle Arten von Spielern gibt es Möglichkeiten, ein Casino zu besuchen. Je nach Bedürfnis kann der Spieler sich für das Online Casino oder das Offline Casino entscheiden. Getreu nach dem Motto „Für jeden ist etwas dabei“.

