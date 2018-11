Herzlich Willkommen bei Mr. Bet!

Hier hast Du alle Möglichkeiten, Deiner Lust nach Spielen freien Lauf zu lassen. In unseren übersichtlichen Kategorien findest Du, welche Themen Du auch immer suchst. Die generellen Kategorien bestehen hier bei Mr. Bet aus diesen vier Bereichen:

Video-Slots

Brettspiele

Rubbelspiele

Live-Casino

Dazu stellen wir Dir bei jedem Deiner neuen Besuche hier auf Mr. Bet stets unsere Neuzugänge in einer eigenen Kategorie vor. So kannst Du ohne große Suche stets auf dem Laufenden sein, was sich bei uns seit Deinem letzten Besuch getan hat.

Viele mögen auch besonders die hier zuerst verfügbare Kategorie: Top-Spiele. Klar, dass viele einfach immer die besten Spiele auf unserer Seite nutzen möchten. Mancher mag seinen Favoriten zwar in eher in einer Nische oder einem besonderen Theme finden. Doch nicht umsonst werden die in dem Bereich „Top-Spiele“ gelisteten Games von der überwältigenden Mehrheit unserer Gäste am häufigsten genutzt.

In den einzelnen Kategorien gibt es folgende Highlights mit viel Spielspaß zu erleben:

Video-Slots

Willst Du „John Hunter“ auf seiner Jagd nach dem Gewinn folgen? Dann tu das hier. Bei „Dead or Alive“ kannst Du Deine Abenteuer in den Wilden Westen verlegen. Ein echter Klassiker ist natürlich der Video-Slot, der ganz nach „Terminator 2“ gestaltet ist. Du kannst aber genauso gut auf „Hot Safari“ in Afrika gehen, während Du versuchst, bei Deinen Spielen der Gewinner zu werden. All diese Varianten und noch viele mehr gibt es bei unseren – alle da für Dich, um sie sofort zu nutzen.

Brettspiele

Alle Klassiker unter den typischen Brettspielen in einem Casino sind bei Mr. Bet vertreten. Sieh Dir nur diese Liste an:

Black Jack

Roulette

Patience

Texas Hold’em

Black Jack Reno

Außerdem dabei noch zu finden: Die verschiedensten Varianten von Poker. Bei Mr. Bet reicht das Angebot von All American Poker über Double Bonus Poker bis zu Tens or Better. Da sollte auch für Dich etwas Passendes dabei sein.

Rubbelspiele

Auch unter den Rubbelspielen ist die Auswahl bei Mr. Bet riesig. Die verschiedensten Thematiken und Szenerien laden Dich dazu ein, Deine Jagd nach dem Glück vor angenehmem Hintergrund zu bestreiten. Vielleicht willst Du dies in der „Cash Cuisine“ tun, vielleicht rubbelst Du bei „Game, Set & Scratch“ lieber auf dem Centre Court eines Tennisturniers. Bei „Cops & Robbers“ bist Du in der Unterwelt unterwegs, kannst aber auch hier zum großen Gewinner aufsteigen.

Live Casino

In dieser Rubrik findest Du , die natürlich alles das live anbieten, was das Herz begehrt. Hier kannst Du sofort live einsteigen und Live Roulette, Live Black Jack oder Live Baccarat spielen.

Das alles findest Du Mr. Bet, wo Du im einsetzen und natürlich ebenso auch gewinnen kannst!

