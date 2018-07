Hauptgewinn im Lotto – wie geht es weiter?

Natürlich träumen die meisten Tipper von einem Hauptgewinn im Lotto, aber nur die wenigsten Menschen machen sich wirklich ernsthafte Gedanken darüber, wie es anschließend weitergeht. Obwohl man als Spieler selbstverständlich daran denkt, was man mit dem vielen Geld alles anfangen könnte, sieht die Realität in vielen Fällen ganz anders aus. Man muss sich erst einmal an Geld gewöhnen und nicht gleich alles wieder unsinnig verschleudern, indem man sich blind Hals über Kopf in ein neues Luxusleben stürzt. Es ist sehr wichtig, dass man nicht jedem von seinem Lottogewinn erzählt, denn Neider gibt es nicht nur in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis, sondern leider auch schon im Kindergarten oder in der Schule. Man sollte also wirklich nur dem engsten Umkreis von seinem Glück erzählen, da nicht jeder Mensch in der Lage ist, täglich mit .

Als neuer Lotto Millionär wird man schnell merken, dass dieser Ruf auch sehr viele Bittsteller mit sich bringt und man auf einmal sehr viele neue Freunde hat. Klar, dass die meisten um Unterstützung bitten. Wer allerdings sein Geld möglichst lange behalten möchte, muss lernen, wie man Nein sagen kann, ohne dabei den anderen auf die Füße zu treten. Man kann z.B. auch sehr gut untertreiben, indem man erwähnt, dass es sich bei dem Gewinn um viel weniger handelte und dass das Geld bereits für notwendige Reparaturen am Haus oder Auto verwendet wurde oder für das Bezahlen von offenen Schulden.

Wie verhält man sich als neuer Lotto Millionär?

Es ist ganz klar, dass man sich nach einem Hauptgewinn im Lotto auch wirklich etwas leisten möchte, denn nicht umsonst hat man ein Leben lang auf diese lang erhoffte Chance gewartet. Allerdings kann man bei den Ausgaben auch extrem übertreiben, indem man sich Luxus Villen, Limousinen oder absolute Traumurlaube gönnt, ganz davon abgesehen, dass sicherlich nur die wenigsten Menschen ganz normal ihrem aktuellen Job nachgehen möchten. Wer sich das nicht vorstellen kann, wird überrascht sein, . Beim Eurojackpot als Beispiel, geht es um 90 Millionen Euro, was würden Sie mit diesem Millionengewinn anfangen? Wer ein Leben in „Saus und Braus“ führen will, braucht sich nach einigen Jahren nicht wundern, wenn man in einigen Jahren überhaupt nichts mehr hat. Es lohnt sich deshalb, an die Zukunft zu denken und das Geld im besten Fall sicher anzulegen. Um das Risiko zu vermindern, kann es empfehlenswert sein, den Millionenbetrag zu dividieren und in unterschiedliche Banken oder Vermögensverwaltungen zu investieren, wobei man sich selbstverständlich vorher noch etwas Gutes gönnen sollte. Dies kann z.B. ein neues Auto sein, ein lang geplanter Urlaub mit der Familie, eine neue Ausstattung oder auch schon lang geplante Anschaffungen wie eine neue Waschmaschine oder moderne Möbel.

Job aufgeben oder weiter in die Arbeit gehen?

, die im Juni beim Eurojackpot 90 Millionen gewonnen hat, wird ihren Job kündigen und erst einmal mit ihrer Mutter in den Urlaub fahren. Auf jeden Fall muss man die Ruhe bewahren können und jede Entscheidung gut überlegen, denn das Geld ist schneller ausgegeben als gewonnen. Bevor man seinen Job an den Nagel hängt, sollte man sich erst einmal eine kurze Auszeit nehmen und mit der Familie die Zukunft planen. Es ist sehr wichtig, auch als Lotto Millionär auf dem Boden zu bleiben, obwohl es auch verständlich ist, wenn man bei einer Riesensumme auf dem Konto zu typischen „Höhenflügen“ neigt. Durch einen Lottogewinn kommt es natürlich zu ganz anderen und neuen finanziellen Möglichkeiten, vielleicht lässt sich dadurch auch der lang ersehnte Traum der Selbständigkeit erfüllen, wenn diese Alternative bereits vorher schon in Erwägung gezogen wurde. Bei allen Entscheidungen sollte man sich bewusst sein, dass ein Hauptgewinn eine hervorragende Altersversorgung ist und er deshalb für das restliche Leben reichen sollte. Es ist hierzu eine gute Planung notwendig. Wer sein Geld anlegen möchte, muss nicht nur auf die Zinsen achten, sondern auch auf die anfallenden Versteuerungen.

Fazit

Bei einem Hauptgewinn im Lotto wird man mit unzähligen Gefühlen konfrontiert, die man erst einmal verarbeiten muss. Am wichtigsten ist allerdings, dass man vor lauter Freude sein lang ersehntes Glück nicht in alle Himmelsrichtungen bekannt gibt, wenn man sich nicht von Neidern und Bittstellern umgeben will. Man muss sich erst einmal die notwendige Zeit für zukunftsorientierte Entscheidungen nehmen und vor allem auf keinen Fall etwas übereilen. Es ist empfehlenswert, wenn man unauffällig bleibt und auch seinen Lebensstil nicht von heute auf morgen deutlich verändert. Ansonsten macht natürlich nicht nur ein Hauptgewinn glücklich, sondern auch die kleineren Gewinne. Beim Eurojackpot als Beispiel gibt es mehrere Gewinnklassen, bei denen man zwar keine Millionenbeträge gewinnen kann, aber dafür mehrere tausende Euros, mit denen sich selbstverständlich auch viele Wünsche erfüllen lassen. Auch wenn es sich nur um einen geringen gewonnenen Betrag handelt, freut man sich darüber und kann diese Summe in die nächsten Spielscheine investieren. Wer weiß, vielleicht hat man bei der nächsten Ziehung dann viel mehr Glück?

