Wieso man unseriöse Wettanbieter meiden sollte

Schwarze Schafe gibt es in jeder Branche und somit auch unter den Wettanbietern im Internet. Gerade für Anfänger ist es oft schwer abzuwägen, wer seriös ist und wer nicht. Vor allem aber auch deshalb, weil Sportwetten in Deutschland zwar immer beliebter werden, jedoch trotzdem mit einem immer noch schlechten Ruf zu kämpfen haben. Je beliebter also die Sportwetten werden, desto mehr Menschen wollen ihren Profit daraus schlagen. Und das nicht immer zugunsten der Kunden. Was aber alles passieren kann, wie man die guten von den schlechten unterscheidet und vor allem wie man sich selbst schützt, soll dieser Artikel zeigen.

So kann man sich vor dubiosen Wettanbietern schützen

Wieso man sich vor unseriösen Wettanbietern schützen soll, sollte auf der Hand liegen. Ein dubioser Wettanbieter ist nie darauf aus, seinen Kunden etwas Gutes zu tun, sondern viel mehr darauf, sich in die eigene Tasche zu spielen. Und wer auf lange Sicht Spaß am Wetten haben will, muss sich auf das Business vorbereiten. Denn es gibt genügend Kriminelle in der Gesellschaft, welche kein Problem damit haben anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Daher sollte man ein paar Dinge beachten, um sich und seine Finanzen vor genau diesen Leuten zu schützen.

Um sich vor dubiosen Wettanbietern zu schützen, ist es wichtig, sich den richtigen Anbieter herauszusuchen. Und das sollte nicht von jetzt auf gleich passieren. Das Internet bietet zahlreiche Webseiten, welche Vergleiche aber auch ganze Erfahrungsberichte zur Verfügung stellen, um dem Nutzer eine Stütze zu bieten. So auch diese hier: .

Des Weiteren kann man abwägen, wie lange der Buchmacher schon auf dem Markt ist. Denn je länger ein Buchmacher auf dem Markt ist, desto mehr kann ausgeschlossen werden, dass der Anbieter unseriös ist und auf betrügerischer Basis handelt. Die Auswahl an Wettanbietern ist mittlerweile so groß, dass sich ein dubioser Bookie nicht lange auf dem Markt halten würde. Zumal sich ein Betrug im Internet so schnell wie ein Lauffeuer verbreiten würde.

Aber auch die Hintergründe eines Anbieters können dabei helfen, sich vor einem Betrug zu schützen denn viele Anbieter handeln in Partnerschaft mit Sportvereinen. Somit sind die Anbieter ständig in der Öffentlichkeit und auch dementsprechend bekannt für das, was sie tun. Einen Betrug oder negative Schlagzeilen, können diese sich nicht zuschulden kommen lassen.

So machen sich die unseriösen Anbieter bemerkbar

Es gibt einige Dinge, die darauf aufmerksam machen können, ob ein Bookie seriös ist oder nicht. Zum einen kann eine Webseite nur täuschen, denn auch wenn sie professionell wirkt, muss man bedenken, dass auch Betrüger meist nicht dumm sind. Sie wollen ihre „Kunden“ natürlich locken. Also muss der erste Eindruck schon mal sitzen. Nur auf das Aussehen seiner Webseite sollte ein Buchmacher also nie reduziert werden. Die Funktion der Seite und die sprachliche Aufmachung sollten dabei viel mehr im Fokus stehen. Denn wenn ein Anbieter keinen Wert darauf legt, dass sich selbst ein Anfänger auf seiner Seite zurechtfindet, dann ist das schon mal kein gutes Zeichen für einen kompetenten und fairen Betreiber.

Des Weiteren sollte ein seriöser Anbieter Wert darauflegen, dass seine Seite richtig und gut verständlich ins Deutsche übersetzt wurde, sodass keine Missverständnisse aufkommen könnten. Hier sollte man wirklich streng sein und diejenigen, welche dazu nicht in der Lage sind, gleich aussortieren.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken