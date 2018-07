Was sind eigentlich die beliebtesten Sportarten der Deutschen?

Sport ist für viele ein essenzieller Ausgleich zum Alltag. Vor allem, wenn man Stress abbauen möchte oder sich ablenken will, ist Sport genau das Richtige. Der Körper kommt in Schwung, schüttet Glückshormone aus und man fühlt sich danach im Regelfall besser als zuvor. Die Auswahl an Sportarten bietet dabei einiges, sodass für jeden etwas dabei ist. Schätzungsweise sind es an die 200 Sportarten, welche zur Verfügung stehen. Doch welche Sportarten am beliebtesten sind, unterscheidet sich von Land zu Land genauso, wie die Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten. Uns interessiert allerdings vor allem, wie und vor allem was für Sport die Deutschen am liebsten treiben, um sich einen Ausgleich zu schaffen.

Fußball ist bei weitem nicht alles

Die Deutschen lieben es, sich mit Sport ihre Freizeit zu vertreiben. Und so kommt es, dass es in vielen Disziplinen Personen gibt, welche mittlerweile sogar bekannter sind, als so mancher Staatschef. Ein Michael Schumacher oder Bastian Vettel beispielsweise hat seine Fans überall auf der Welt. Doch auch alte Stars wie Steffi Graf oder Boris Becker stehen immer noch in der Öffentlichkeit und das vor allem deshalb, weil man bis heute nicht vergessen hat, was sie geleistet haben. Im Fußball gehört zu einer der größten Legenden wohl der „Kaiser“, Franz Beckenbauer. Er ist mittlerweile 73 Jahre alt und spielt schon lange kein Fußball mehr doch noch immer verehren seine Fans den Weltmeister aus dem Jahre 1974. Und der Fußball gehört in Deutschland mit Abstand zu den beliebtesten und größten Sportarten. So zählt der Deutsche Fußballbund mehr als 6,8 Millionen Mitglieder, ca. 25.500 Vereine und knapp 161.000 Mannschaften. Fußball ist aber bei Weitem nicht alles. Denn in Deutschland gibt es an die 90.240 Sportvereine mit ca. 23,81 Millionen Mitgliedern. Dazu zählen unter anderem Handball, Eishockey, Leichtathletik aber auch Kung Fu oder Taekwondo.

Um einen Sport oder ein Hobby ausüben zu können, muss man aber natürlich nicht zwingend einem Verein beitreten. Denn Sportarten wie Reiten, Fahrrad fahren, skaten oder einfach Fitness kann man gut und gerne auch alleine machen. Und gerade fürs Fahrrad oder Skaten haben zahlreiche Gemeinden mittlerweile richtig schöne Strecken entwickelt, um die Fahrt ins Blaue, mit Fahrrad oder Skates zu etwas Besonderem zu machen.

Das sind die beliebtesten Sportarten

Fußball

Fußball ist und bleibt die beliebteste Sportart in Deutschland. Somit ist fast jeder 11. Deutsche sowohl aktiv als auch passiv Mitglied eines Fußballvereins, um den Lieblingsverein zu unterstützen. Und auch die Sportwetten im Bereich Fußball sind ein beliebter Zeitvertreib, welcher für Spaß und Spannung sorgt. Und für Einsteiger gibt es in diesem Bereich eine Menge Webseiten, welche einen Anbietervergleich anbieten, um den Einstieg zu erleichtern. So auch diese hier:

Schwimmen

Die Sportart Schwimmen zählt in Deutschland mittlerweile über eine halbe Million Mitglieder. Doch auch ohne Verein ist diese Art des Sports bei jeder Altersgruppe ein beliebter und vor allem schonender Ausgleich zum Alltag. Das Schwimmen unterstützt die Flexibilität und so ziemlich alle Muskelgruppen in unserem Körper.

Golf

Golf… der Sport der Superreichen. So hieß es lange Zeit. Doch dem ist schon lange nicht mehr so. In Deutschland gewinnt der Sport, bei dem man eine kleine weiße Kugel mit einem Golfschläger in einem Loch versenken muss, gerade bei den jungen Leuten immer mehr an Beliebtheit.

Handball

Handball zählt neben Fußball mit zum beliebtesten Mannschaftssport in Deutschland. Hier sind Mannschaftsgeist und Teamplay gefragt. In Deutschland haben sich mittlerweile an die 750.000 Deutsche, einem Verein angeschlossen.

Reiten

Vor allem junge Mädchen und Frauen begeistern sich für die heroischen Tiere. So verbringen etwa 700.000 Deutsche ihre Freizeit mit den agilen Vierbeinern. Ob in der Halle oder draußen in der Natur. Das Reiten bietet Vielfalt, Action und vor allem die Verbundenheit mit einem Tier.

Tennis

Tennis ist in Deutschland beliebter als Tischtennis, wobei sich in Deutschland mehr als 1,4 Millionen begeisterte einem Verein angeschlossen haben. Tennis, kann man auch sehr gut in Gruppen spielen anstatt nur zu zweit. Aber wie auch immer. Der Sport bietet viel Bewegung, Spaß und Action.

Wo und wann treiben die Deutschen am liebsten Sport?

Wo und wann man seinen Sport am liebsten ausübt, ist natürlich jedem selbst überlassen. So kann sich der Freizeitausgleich auf nach der Arbeit, während der Arbeit oder auch nur auf den Urlaub beschränken. Viele große Firmen haben mittlerweile erkannt, dass die Gesundheit ihrer Mitarbeiter essenziell für die eigene Produktion ist. Und so bieten einige dieser Konzerne mittlerweile sportliche Aktivitäten an und unterstützen einen gesunden Lebensstil. 4 % in etwa, bieten eine Mittagspause mit anschließender Bewegung an, um dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter fit und ausgeglichen sind.

Doch auch im Urlaub machen die deutschen gerne Sport. Und gerade hier kommt es häufig vor, dass viele Leute neue Dinge ausprobieren und diese dann zu Hause fortführen.

Der Skiurlaub ist bei den Deutschen ebenfalls sehr beliebt und das Skifahren wird regelmäßig auch als Freizeitaktivität ausgeübt. Denn neben dem Sport ist man gleichzeitig in der Natur und hat eine tolle Aussicht auf die Berge.

Das Fitnessstudio gewinnt auch immer mehr an Beliebtheit und gerade bei den jungen Leuten, ist es mittlerweile ein beliebter Treffpunkt, um mit gleich gesinnten zu trainieren und sich aneinander zu messen.

Den inneren Schweinehund überwinden

Den inneren Schweinehund kennt wohl jeder. Er ist derjenige, welcher uns abhält, etwas zu tun, obwohl wir es eigentlich wollen…aber irgendwas ist da… Irgendwas, was einen davon abhält, jetzt aufs Fahrrad zu steigen und ein paar Kilometer zu fahren. Ja, genau das ist er. Der innere Schweinehund. Sei es die Ernährung, etwas Neues oder einfach nur Sport zu treiben der innere Schweinehund muss dazu überwunden werden. Und so geht es am besten.

Die eigene Motivation

Familie und Freunde können sagen, was sie wollen. Der eigene Anstoß muss aber von einem selbst kommen. Auch wenn man es anderen zuliebe mal versucht. Das wird nicht von langer Dauer sein, wenn man es selbst eigentlich gar nicht will. Man muss etwas finden, dass einen selbst motiviert. Seinen es nun irgendwelche Bilder von Top Models oder motivierende Sprüche. Nur die eigene Willenskraft ist in der Lage den Schweinehund zu überwinden.

Jetzt anfangen!

Das Aufschieben von Dingen, die man eigentlich gerne machen würde ist wohl die verbreitetste Strategie, um etwas nicht tun zu müssen. Gerade dann, wenn sich das Jahr dem Ende neigt, sagen viele, dass sie ab nächstem Jahr voll durchstarten wollen. Aber warum nicht gleich jetzt damit anfangen. Warum nicht jetzt einfach ein paar Kilometer gehen oder im nächsten Fitnessstudio das Angebot checken. Wenn man den inneren Schweinehund überwinden möchte, darf man ihm keinen Erfolg gönnen.

Ziele setzen

Sich selbst ein bestimmtes Ziel zu setzten, ist sehr wichtig, wenn es darum geht, ehrgeizig zu bleiben. Wichtig dabei ist aber klein anzufangen und sich Ziele zu setzen, welche man auch möglichst schnell erreichen kann. Denn ein Erfolgserlebnis ist das beste Mittel, um gegen den inneren Schweinehund anzukämpfen.

