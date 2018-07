Legale Sportwetten – Welche Lizenzen sprechen klar für einen Buchmacher

Eine Sportwetten Lizenz ist immer ein gutes Zeichen, wenn es um die Suche nach einem seriösen Wettanbieter geht. Denn in den Wettanbietervergleichen ist unter den Besten keiner dabei, welcher nicht über eine Lizenz verfügt. Die Lizenz erlaubt dem Anbieter seine Wettdienste zur Verfügung stellen zu können. Allerdings ist das Gesetz mit den Lizenzen in Europa uneinheitlich geregelt. Und somit gibt es immer wieder Anbieter, welche über keine gültige Lizenz verfügen. Denn jeder Staat versucht irgendwie seinen eigenen Weg zu gehen und hält sich nicht an die EU-Vorschriften. Und genau aus diesem Grund kommt es auch immer wieder zu Betrügereien und unseriösen Wettanbietern. Allerdings gibt es ein paar Regeln, welche man beachten kann, um solchen Betrügereien aus dem Weg zu gehen. Und das geht schon bei der richtigen Lizenz los.

Fakten zum Thema Lizenz für Wettanbieter



Die Regelungen in Europa sind kontrovers und weichen voneinander ab.

Lizenzen, welchen man vertrauen kann, kommen aus Malta, Gibraltar und der Karibik.

Die Rechtslage in Deutschland ist unübersichtlich.

Die Lizenzvergabe für Deutschland wurde 2018 neu geregelt.

Eine Lizenz als Qualitätsmerkmal

Wer sich ausgiebig mit der Suche nach dem richtigen Wettanbieter beschäftig, dem wird schnell auffallen, dass die Lizenzen der meisten Wettanbieter ihren Sitz in Malta oder Gibraltar haben. Denn diese beiden Mittelmeerstaaten sind bekannt für ihre vorbildliche aber zugleich strenge Ausgabe von Lizenzen. Seit mehreren Jahren sind die beiden Staaten beispielhafte Trendsetter, wenn es um das Onlineglückspiel geht. Malta beispielsweise vergibt seine Lizenzen in Sachen Lotterie & Gaming Authority in vier Klassen und die Grundvoraussetzung, um dort eine Lizenz zu bekommen, ist, dass die Firma des Anbieters auch dort lokalisiert ist. Die Kosten für eine Solche Lizenz fangen bereits ab 100.000 Euro an. Vorher wird aber die Integrität des betroffenen Antragsstellers ausführlich kontrolliert und untersucht.

Was es genau ist, dass Malta für die Onlineunternehmen so attraktiv macht, sind die niedrigen Steuersätze. So beläuft sich die Endbesteuerung von Malta gerade mal auf 5 % und das liegt nicht zuletzt an den Rückerstattungsregelungen, welche der Mittelmeerstaat vorgibt. Allerdings kommen bei den einzelnen Lizenzklassen noch monatliche Gebühren einer Pauschalsteuer hinzu, welche allerdings nur in den ersten 6 Monaten nach der Gründung berechnet werden.

In Gibraltar läuft es ähnlich dort sind die allgemeinen Rahmenbedingungen nur ein wenig strenger. Und in den beiden Karibikstaaten Barbuda und Curacao kann man mittlerweile ebenfalls wertvolle und vor allem seriöse Lizenzen erwerben. Sie haben ihre Werthaltigkeit in den letzten Jahren unter Beweis gestellt und sich somit ebenfalls attraktiv für den Markt der Wettanbieter gemacht. Um die Wettanbieter zu vergleichen, gibt es im Internet zahlreiche Webseiten wie zum Beispiel, , welche Erfahrungsberichte anbieten, um dem Nutzer eine Hilfestellung beim Einstieg in das Wettgeschehen zu bieten.

