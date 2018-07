Mülheim: Drei Leichen in Wohnung entdeckt – Mordkommission ermittelt

Nach dem Auffinden dreier Leichen in einem Haus in Mülheim – Saarn ermittelt eine Mordkommission der Essener Polizei. Gegen 13:10 Uhr machte eine Zeugin die schreckliche Entdeckung und wählte den Notruf. Wenig später trafen Rettungskräfte und Streifen der Polizei in der Straße Lindenhof ein. Im Haus fanden die Beamten die Leichen einer 36-jährigen Frau, sowie ihrer beiden Töchter (3, 9). Für die Ermittlungen wurde umgehend eine Mordkommission eingerichtet. Zurzeit deutet nichts auf weitere unmittelbar Beteiligte hin. Vieles spricht dafür, dass die 36-jährige zunächst die beiden Kinder und anschließend sich selbst getötet hat. Der Familienvater wird seelsorgerisch betreut.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken