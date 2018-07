KFC Uerdingen Spiele terminiert

Der DFB hat heute die Spieltage 4 bis 10 der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Dabei ist es auch zu Verlegungen von Spielen des KFC Uerdingen gekommen.

Das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München findet am Sonntag, dem 12. August, um 13:00 Uhr statt. Das Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach wird am Freitag, dem 24. August, um 19:00 Uhr ausgetragen und das Heimspiel gegen den FSV Zwickau am Mittwoch, dem 26. September, um 19:00 Uhr.Alle terminierten Uerdinger Ligaspiele in der Übersicht:KFC Uerdingen – SpVgg Unterhaching (Sonntag 29.07.2018, 14:00 Uhr)Würzburger Kickers – KFC Uerdingen (Samstag 04.08.2018, 14:00 Uhr)KFC Uerdingen – SV Meppen (Mittwoch 08.08.2018, 19:00 Uhr)TSV 1860 München – KFC Uerdingen (Sonntag 12.08.2018, 13:00 Uhr)KFC Uerdingen – Sonnenhof Großaspach (Freitag 24.08.2018, 19:00 Uhr)SC Preußen Münster – KFC Uerdingen (Samstag 01.09.2018, 14:00 Uhr)KFC Uerdingen – Hallescher FC (Samstag 15.09.2018, 14:00 Uhr)Karlsruher SC – KFC Uerdingen (Samstag 22.09.2018, 14:00 Uhr)KFC Uerdingen – FSV Zwickau (Mittwoch 26.09.2018, 19:00 Uhr)SC Fortuna Köln – KFC Uerdingen (Samstag 29.09.2018, 14:00 Uhr)

