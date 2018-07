Online Spielautomaten – 6 Schlüsselfragen

Bevor die Entscheidung für ein bestimmtes Online Casino getroffen wird, sollte man sich bei der Entscheidung sehr sicher sein. Schließlich wird man dort mit seinem echten Geld spielen und demzufolge muss man dem Online Casino auch vertrauen können. Allerdings ist nicht nur das Vertrauen in den Anbieter wichtig, auch die Auszahlung sowie der Kundenservice und die Seriosität – und natürlich sind auch die Bonusprogramme nicht zu vernachlässigen.

Bei den Bonusprogrammen kann man auch heute noch am meisten abräumen. Das ist sehr vorteilhaft für viele Neukunden oder Spieler, die noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt haben. Nachfolgend sollen 6 Schlüsselfragen thematisiert werden. Beispielsweise ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, ob das Casino PayPal akzeptiert. Nur sehr wenige Casinos akzeptieren eine Zahlung per PayPal. Allerdings ist dies der sicherste Zahlungsanbieter. hat hier eine sinnvolle Auflistung aller Online Casinos zusammengetragen, die PayPal erlauben.

Frage 1: Wie ist die Reputation und das Bonusprogramm?

Die erste Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, wie die des Online Casinos ist. Hier gibt es im Internet sehr viele Erfahrungsberichte. Schließlich verbreiten sich online solche News viel schneller. Beispielsweise können Sie nach Erfahrungsberichten oder ähnliches suchen. Auch die Presse berichtet manchmal über Casinos. Wenn ein Casino in der Presse positiv erwähnt wird, dann ist das ein vorteilhafter Punkt. Es handelt sich scheinbar um ein entsprechend seriöses Casino.

Darüber hinaus sind auch die Boni wichtig. Je mehr Geld man geschenkt bekommt oder je mehr Freispiele man hat, desto mehr kann man auch gewinnen. Schließlich sind die Gewinnchancen dadurch etwas höher.

Frage 2: Wie ist die Auszahlungsquote und die Gewinnchance?

Wenn Sie auch nur einen einzigen Euro auf Ihr registriertes Spielerkonto eingezahlt haben, dann sollten Sie sich schleunigst daran machen, einen Online Spielautomaten zu finden, der eine gute Auszahlungsquote und Gewinnchance bietet. Schließlich macht es dann am meisten Spaß. Wenn Sie gerne Book of Ra spielen, die Quoten dort aber unfassbar schlecht sind, dann sollten Sie davon lieber die Finger lassen.

Normalerweise besitzt ein gutes Online Casino eine Auszahlungsquote, die höher als 95% ist. Alles Weitere darunter sollte vermieden werden.

Frage 3: Gibt es regelmäßige Promotionen von Automaten?

Was auch für ein seriöses und gut besuchtes Online Casino spricht, ist, dass regelmäßig Automaten beworben werden. Das sind im Regelfall neue Casinoautomaten, die noch nicht so viel Zulauf erfahren. Durch die Promotion soll das aber verhindert werden. Oftmals ist deswegen die Gewinnchance für einen kleinen Zeitraum höher. Wenn das der Fall ist, sollten Sie so etwas auf jeden Fall zu Ihren Gunsten nutzen und mitspielen. Es macht keinen Sinn, solche Angebote auszuschlagen, denn Vorteile nicht zu nutzen, wäre unklug.

Frage 4: Kann man so viele Linien wie möglich nutzen?

Bei vielen Online Casinos und Online Spielautomaten kann man eine Mindest- und Höchstanzahl an Gewinnlinien angeben. Am erfolgreichsten werden Sie sein, wenn Sie auf möglichst viele Gewinnlinien setzen. Sparen Sie lieber an dem jeweiligen Einsatz pro Linie. Beispielsweise sollten Sie lieber auf 10 Linien mit 4 Cent setzen als auf 5 Linien mit 8 Cent. Schließlich wettet man mit dem gleichen Betrag, aber die Gewinnchance bei 10 Linien ist deutlich höher.

Frage 5: Haben Sie genug Selbstdisziplin?

Was für den Erfolg am Spielautomaten extrem wichtig ist, ist Selbstdisziplin. Schließlich braucht man für einen langfristigen Erfolg ein wirklich gutes und muss dementsprechend auch handeln. Es bringt nichts, wenn Sie sich Regeln aufstellen, aber diese schlicht und ergreifend ignorieren. Achten Sie darauf und setzen Sie sich klare Limits.

Frage 6: Kann man seine Einsätze immer wieder flexibel anpassen?

Wenn Sie beispielsweise an Geld gewinnen, möchten Sie folglich auch mit mehr Geld spielen. Schließlich können Sie Ihre Gewinne dadurch nochmal erhöhen. Schauen Sie im Voraus, ob sowas von Ihrem Spielautomaten angeboten wird.

