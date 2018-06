Duisurg: Das Djäzz im Juli 2018

DI 03 Jul 2018 Djäzz Wohnzimmer. 21:00 Eintritt frei

Mi 04 Jul 2018 Mettwoch. 21:00 Eintritt frei

Mettwoch. Dem ein oder anderen noch aus dem Goldengrün bekannt meldet sich der wohl kulinarischste Mittwoch Duisburgs zurück.

Bei gepflegter Wohnzimmer Atmosphäre werden alte und neue Platten aufgelegt und eigene und in Zusammenarbeit mit Duisburgs vorzeige Musikern entstandene Beats gespielt.

Alles was das Mettlabor her gibt wird vom Fleischwolfzeremonienmeister persönlich präsentiert.

Der ein oder andere Gastbeitrag der üblichen verdächtigen wird sich ebenso in die Playlist einreihen wie es auch mal live Beats geben wird.

Alles kann nichts muss…Mettwoch eben.

Jeden ersten Mittwoch des Monats im schönsten Keller der Stadt.

Fr 06 Jul 2018 Viva la Vinyl /w DJ Razzmatazz & Ben Postler: Soul, Funk, Disco, Hip Hop… 23:00 / Eintritt 5 EUR

Viva la Vinyl! DJ Razzmatazz (Rekorder/Cosmotopia/Schlakks Dortmund) & DJ Ben [Postler] (Gemischte Tüte/Ethos/Golden Grün)

Funk, Soul, Hip Hop, Disco, House & Artverwandtes: Zwei abgebrühte Beatjunkies lassen die Nadeln in den endlosen Maelstrom des Grooves gleiten und erkunden die Geheimnisse des universellen Funk. Scheuklappenbefreit werden dazu neue und alte Platten, Raritäten und Hits abgestaubt und für Euch aufgelegt, bis der Morgen graut..

Sa 07 Jul 2018 Lord Folter & Leavv (Hip Hop) 19:00 / Eintritt tba

„Wenn ich Luft hole dann leb ich, mehr geht nicht.“

Unter diesem Credo wandelt Lord Folter seit ca. 2 Jahren über diverse Bühnen im deutschsprachigen Raum. Inhaltlich der frühen Romantik entlehnt, bewegt sich sein Rap zwischen klassischer und progressiver Struktur, zwischen Feinstaub und zeitgenössischer Frische.

Eine ungewohnte Position in der deutschen Raplandschaft, die lautstark persönliche Bezüge preisgibt. Nach einer ausgedehnten Deutschlandtour zum Album „Rouge“ Ende letzten Jahres, worunter einige Gigs mit Collabo-Partner AzudemSK stattfanden, gibt es im Sommer 2018 ein paar Solotermine zum anstehenden Release „Haut“ – darunter ein Konzert im Duisburger „Djäzz“. Vorher gibt es ein Beatset vom Guten Leavv!

So 08 Jul 2018 Djäzz Backyard Trödelmarkt MK III 11:00 / Eintritt frei

Trödelmarkt in der Duisburger Innenstadt?! NEIN!

Backyard Trödelmarkt im Djäzz Innenhof

Gute Musik, Leckere Drinks und keine Standgebühren!

Wer lust hat sein Zeugs los zu werden meldet sich bitte kurz (djeazztroedel@gmail.com), los geht es ab 11h ende ist gegen 19h.

keine Standgebühren (Tische müssten mitgebracht werden).

für Getränke und Essen wird gesorgt sein.

Ach und Tischtennis kann natürlich auch gespielt werden!

Di 10 Jul 2018 Djäzz Wohnzimmer. 21:00 Eintritt frei

Mi 11 Jul 2018 Djäzz Wohnzimmer. 21:00 Eintritt frei

Do 12 Jul 2018 Tischtennis Club & Open Decks 20:00 / Eintritt frei

Der Djäzz Tischtennis Club öffnet seine Pforten mit Tischtennis und Open Decks du bringst deine Platten oder CD´s mit wir geben dir die Möglichkeit aufzulegen, Technik kommt von uns du machst die Musik.

Dabei können deine Brudies ne gemütlich runde Tischtennis spielen oder auch einfach ganz entspannt im Wohnzimmer entspannen.

Fr 13 Jul 2018 Live: Wegbier / Männi (Punkrock) 20:00 / Eintritt tba

Wegbier“ ist eine Punk-Rock Band aus Aachen. Seit ihrer Gründung im September 2012 Touren die Jungs durch ganz Deutschland und bringen frischen Wind in die Punk-Rock Szene. Die Mischung zwischen Melodie, Härte und anderen musikalischen Einflüssen bietet eine große Vielfalt. Der Name lässt vermuten, dass es sich um einen Sauftrupp der neusten Generation handelt, jedoch überraschen sie mit Metaphorischen und Sozialkritischen Texten. Nach drei Jahren, haben sie ihr erstes Album raus gebracht „Live Besoffen Unzensiert“. 2017 wurde ihr neues Studioalbum „Blut der Straße“ veröffentlicht. Nach Auftritten mit Slime, den Kassierern, Swiss und die andern, Staatspunkrott, Grizzly und den Excrementory Grindfuckers spielten sie Ende 2017 bei Punk im Pott. Schließlich holten sie sich noch eine Posaune mit dazu bevor es Ende 2018 mit Männi auf große Deutschlandtour geht.

Männi: Samuel Dickmeis rief 2015 sein Projekt Männi ins Leben, das rockigen und Metal-beeinflussten Punkrock mit deutschen Texten spielt. Bei diesem Projekt übernahm er alle Instrumente. Am 27. Februar 2015 veröffentlichte er die EP Wille aus Beton. Dickmeis trat außerdem als Live-Schlagzeuger der Hip-Hop-Gruppe Antilopen Gang auf. Für deren Punkalbum Atombombe auf Deutschland, das dem Nummer-Eins-Album Anarchie und Alltag 2017 beigelegt wurde, spielte er sämtliche Instrumente ein und arbeitete somit mit zahlreichen Punk-Legenden wie Campino, Kassierer-Sänger Wolfgang Wendland, Peter Hein von den Fehlfarben und Dirk Jora von Slime zusammen.

Am 10. März 2017 veröffentlichte er sein Debütalbum Alkohol & Melancholie über das Rheinberger Independent-Label Quasilectric. Wieder spielte Männi alle Instrumente ein und produzierte das Album auch selbst. Bei der anschließenden Tour wird er durch Julius Tambornino am Schlagzeug und Michael Fischer am E-Bass unterstützt.

Sa 14 Jul 2018 Chimprella Session. 21:00 Eintritt tba

Di 17 Jul 2018 Djäzz Wohnzimmer. 21:00 Eintritt frei

Mi 18 Jul 2018 Djäzz Wohnzimmer. 21:00 Eintritt frei

Sa 21 Jul 2018 Djäzz Backyard Party /w DJs, Cocktails, Tischtennis uvm. 13:00 / Eintritt frei

Endlich es ist wieder soweit. Jeder macht Streetfood Festivals oder eine Food Truck Wagenburg, das Djäzz macht einfach und simpel eine Hinterhof Party für Jung, Alt, Hund, Katz und Maus. Genau, es ist Backyard Party Zeit.

Am 21. Juli 2017 gibt es im Hinterhof des Djäzz von 13 bis 22 Uhr das Djäzz Sommer Fest.

Für Leckereien ist mehr als gesorgt, es wird feines vom Grill und Falafel aufgetischt. Neben dem obligatorischen Bierchen wird es Cocktails geben und das Team des ehemaligen Brown Sugar sorgt für süße Köstlichkeiten.

Damit die ganzen Pfunde nicht ansetzen können gibt es eine Tischtennisplatte für die Sporty Spices unter euch.

Musikalisch gibt sich neben Slawomir Bias, Mettphonic & Toetensen auch noch einige Überraschungen an Plattenspielern wir versorgen eure Tanzbeine mit sonnigem Sound.

Lasst uns alle einen wunderbaren Tag verbringen und Spass haben um anschließend im Djäzz bei This is the Underground Sound of the Suburbs einfach weiter zu feiern.

Sa 21 Jul 2018 This is the Underground Sound Of The Surburbs 23:00 / Eintritt 5 EUR

Auch im Sommer 2018 feieren wir mit Euch die Underground Sound of the Suburbs Party im Djäzz in Duisburg.

Di 24 Jul 2018 Djäzz Wohnzimmer. 21:00 Eintritt frei

Mi 25 Jul 2018 Djäzz Wohnzimmer. 21:00 Eintritt frei

SA 28 Jul 2018 BTC – Independent Supreme Club 23:00 Eintritt tba

Di 31 Jul 2018 Djäzz Wohnzimmer. 21:00 Eintritt frei

