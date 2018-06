Duisburg Dockers: 4 gewinnt – Das CHEERLEADER TRYOUT in Duisburg

Hübsche Mädels, Pom Poms und knappe Röckchen – das sind wohl die klassischen Klischees über Cheerleader, doch der Sport bietet viel mehr als man zuerst denkt. Auch hierzulande wird diese amerikanische Sportart immer populärer und so findet am Samstag dem 7. Juli 2018 das alljährliche Cheerleader-Schnuppertraining der Duisburger Dockers im Sophie-Scholl-Berufskolleg in der Dahlmannstraße statt.

Entsprechend ihrer Altersstufe werden die interessierten Mädchen den sogenannten „Blue Twinkles“, „Blue Sparks“ oder den „Blue Lightnings“ zugeteilt. Mädels ab 25 Jahren können auch bei den „Blue Thunderstorm“ einsteigen. Derzeit sind etwa 70 Cheerleader bei den Duisburger Dockers angemeldet.

Die Schwerpunkte beim Cheerleading ist entweder auf „Cheer“ oder „Dance“. Die Dockers Cheerleader konzentrieren uns vor allem aufs Tanzen. Die Choreographien sind wesentlich tänzerischer als beim „Cheer“, bei dem die Mädchen mehr turnen und auch Figuren, zum Beispiel Pyramiden, bauen. Vermischt werden dabei Elemente aus klassischen und modernen Tanzstilen wie Ballett, Jazz, Lateinamerikanische Tänze, aber auch Hip-Hop.

Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Dresden Ende Mai lösten zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte alle 4 Teams das Ticket zur Cheerleading EM in Den Bosch in den Niederlanden ein. Die EM findet an 2 Tagen vom 30.06 bis 01.07.2018 statt.

Um den EM Titel zu erreichen, haben die Cheerleader extra Trainingsstunden absolviert.

Die Cheerleader unterstützen jedoch nicht nur die Duisburger Dockers, sondern treten auch bei Veranstaltungen wie bei „Duisburg bewegt sich“ am 08.09.2018 in der Duisburger Innenstadt auf. Am Dockers Stand gibt es u.a. ein professionellen Cheer Dance Workshop für alle tanzbegeisterten Mädels.

Cheerleader Tryout

Hast Du Interesse an der Erfolgsstory der Duisburg Dockers Cheerleader teilzuhaben, wir suchen Interessierte junge Frauen in allen Altersklassen und aus allen Bereichen des Tanzsports z.B. Ballett, Jazz, Hip-Hop, Gardetanz, auch Newcomer mit Rhythmusgefühl und Ausstrahlung sind angesprochen. Alle tänzerisch Begabten und engagierten Frauen können sich schriftlich bewerben an cheerleader@duisburg-dockers.de.

Meisterschaften

Um die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, treffen sich die Cheerleader Teams aus ganz Deutschland mindestens einmal im Jahr auf den Regionalmeisterschaften der Landesverbände und auf der Deutschen Cheerdance Meisterschaft DCM und können sich für die Cheerleader ECC qualifizieren.

Der Verein Duisburg Dockers

Die Dockers sind ein Sportverein mit dem Schwerpunkt Amerikanischen Sportarten: Baseball, Cheerleading, Flag Football, Softball und Wrestling. Der Verein hat bis zu 200 Mitglieder und verzeichnet Zuwächse bei den Cheerleadern und Wrestlern.

