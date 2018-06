Zocken im Online Casino – die besten Tipps für Anfänger

Wer auch einmal sein Glück in einem Online Casino auf die Probe stellen möchte und keinerlei Erfahrung mit dem Spielen in einem virtuellen Glücksspielhaus hat, ist hier genau richtig. Wir verraten Ihnen die besten Tipps für Laien und Einsteiger in die Welt des Online Glücksspiels. Denn, wer glaubt, dass erfahrene und besonders risikofreudige Spiele die höchsten Gewinne in einem Online Casino abstauben, liegt damit falsch. Denn es sind nicht die Experten, die sehr häufig gewinnen, sondern vor allem Neulinge. Neueinsteiger in einem Online Casino gewinnen überdurchschnittlich oft und pflegen dabei meistens keine bestimmte Strategie. Doch dieses Anfängerglück ist kein Zufall. So haben wir Ihnen im Folgenden eine Reihe von praktischen Tipps für Anfänger in einem Online Casino zusammengestellt. Auf diese Weise können Anfängerfehler vermieden werden und die ersten Stunden in einem Online Casino von sehr viel Erfolg geprägt sein.

Das richtige Spielangebot nutzen

Je nach den persönlichen Vorlieben für Casinospiele, steht Hobbyzockern eine breite Palette verschiedener Online Casino Spiele zur Verfügung. So lassen sich Klassiker wie , Poker, Blackjack aber auch neuere Spiele wie Eye of Horus oder . Die meisten Nutzer in einem Online Casino bevorzugen eins der vielen Slot-Games, bei denen es auch auf das richtige Händchen ankommt. Denn, um wirklich hohe Gewinne zu erzielen, muss man zwangsläufig Gewinne aufs Risiko setzen. Die besten Möglichkeiten für Beginner sind Online Casinos mit einem großen Spielangebot. So lässt sich auf der Dauer Spaß haben, ohne ständig die gleichen Spielangebote zu nutzen.

Eine Budget-Grenze festlegen

Vor allem Anfänger sollten sich zu Beginn ein Limit setzen und nicht mit allzu hohen Einsätzen spielen. Kleinere Fehler können am Anfang noch leichter weggesteckt werden, da man bei jeder Neuanmeldung oft einen Einzahlungsbonus erhält. Dennoch ist es ratsam erst einmal das Spielangebot kostenlos zu nutzen, ehe man sich dafür entscheidet mit Echtgeld zu spielen. Es sollte zudem nur so viel Geld eingezahlt werden, wie man es sich leisten kann. Denn das Spielen mit Echtgeld ist keine Garantie für Gewinne.

Spaß steht im Vordergrund – Gewinne können nicht erzwungen werden

Wer das Zocken eher als Spaß ansieht und nicht mit aller Macht versucht einen Gewinn zu erzielen, liegt klar im Vorteil. Umso befreiter man Einsätze auf dem Roulette-Tisch oder beim Blackjack setzt, desto besser liegen auch die Gewinnchancen. Hier sollte vor allem der Spaß beim Zocken in einem Online Casino im Vordergrund stehen.

