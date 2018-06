Personenfahndung in Oberhausen und Duisburg – 90jährige Seniorin bestohlen

Am 18.10.2017 verschafften sich zwei Männer unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 90jährigen Oberhausenerin. Sie lenkten die Seniorin ab und stahlen ihre EC-Karte mit dem dazugehörigen PIN. Mit dieser Karte wurde am gleichen Tag in einem Geldinstitut in der Duisburger Innenstadt Bargeld abgeholt. Ein Tatverdächtiger wurde dabei gefilmt.

Kennen Sie den Verdächtigen?

Können Sie Hinweise auf seine Identität oder seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt das Oberhausener KK 21 telefonisch (0208 8260) oder per Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Polizei Oberhausen auf

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken