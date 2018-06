MSV Duisburg: „Nur mit dir – machen wir die Hütte voll“ – Oberbürgermeister Sören Link ist mit dabei

„Nur mit dir – machen wir die Hütte voll“ – das ist der Slogan des MSV Duisburg für die neue Saison 2018/19. Der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link drückt den Zebras auch wieder die Daumen. Im Rathaus erhielt der bekennende MSV-Fan jetzt seine Dauerkarte für die neue Spielzeit.

„Ich freue mich schon jetzt darauf, mit den Zebras auch in der kommenden Saison im Stadion mitzufiebern. Ich helfe gerne dabei, ‘die Hütte voll zu machen‘, und das nicht nur gegen die großen Namen, die jetzt in Liga 2 dabei sein werden. Ich bin überzeugt davon, dass der MSV auch in der kommenden Spielzeit eine gute Rolle spielen kann“, sagt Oberbürgermeister Sören Link, der seine Dauerkarten seit Jahren gerne privat bezahlt.

Mit der neuen Dauerkarte hat MSV-Maskottchen Ennatz seinem Oberbürgermeister auch ein buntes Paket überreicht: Poster, Postkarten und Aufkleber mit dem neuen MSV-Slogan 2018/19. Im Rathaus wird also in den kommenden Wochen kein Weg am MSV vorbeiführen.

Aktuell haben die Zebras bereits 3600 Dauerkarten für die neue Spielzeit abgesetzt. Der Preis ist übrigens heiß: Dauerkarteninhaber zahlen nur für 14 der 17 Begegnungen – unter anderem gegen die Top-Gegner wie den Hamburger SV und den 1. FC Köln! – und genießen zum Beispiel mit dem exklusiven Vorkaufsrecht für ausgewählte DFB-Pokal- und Relegationsspiele weitere Vorteile.

Die MSV-Dauerkarte gibt es in beiden ZebraShops in der schauinsland-reisen-arena und der Duisburger Innenstadt an der ö ß , über die TicketLine 01806/190203 sowie online (hier nur Vollzahler-DK) unter ; da gibt’s auch alle weiteren Infos zu den Saison-Tickets.

