Zum ersten Mal nach Vegas? Anleitung für neue Spieler

Eine Reise nach Las Vegas ist immer lustig und bunt! Die erste Reise ins fabelhafte Las Vegas werden Sie nie vergessen. Die Stadt lockt mit den Lichter und gilt als das Zentrum der Glücksspiele, Unterhaltungen, Hochzeiten und Spaß der USA und ist hierfür weltweit bekannt. Unter den zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten von Vegas findet jeder etwas Interessantes für sich finden: man sein Glück im Casino versuchen, Roulette spielen, eine Sightseeingtour durch Luxus Hotels machen, die Show eines berühmten Sänger oder Zauberer genießen, Kabarett oder Cirque Du Soleil besuchen, heiraten oder die Sehenswürdigkeiten von Nevada erkundigen, worin sich Las Vegas befindet. In Vegas gibt es genug Spaß für alle.

Und wenn eine reale Reise bisher nur in ihren Träumen bleibt, dann genießen Sie doch die Exotik und tauchen Sie in die einzigartige Welt der Spannung der Online Casinos von Las Vegas ein. Es ist ihnen möglich dies sogar von Zuhause aus, über ihr beliebtes . Denn für jeden Traum gibt es eine Lösung.

Tipps für Touristen: Zum ersten Mal nach Las Vegas

Wenn Sie zum ersten Mal nach Las Vegas fahren, sollten Sie sich an einige nützliche Tipps erinnern, die Ihnen helfen werden, die Zeit in Casinos und anderen Sehenswürdigkeiten angenehm zu verbringen. Denn Neueinsteiger wissen oft nicht, wie man Zeit einsparen und die Warteschlangen vermeiden kann – alles kommt mit Erfahrungen. Doch mit diesen einfachen Tipps können Sie sich gut auf einen Ausflug nach Las Vegas vorbereiten und dort immensen Spaß haben.

, Blackjack und Poker, aber zumindestens Spielautomaten sind immer und überall zu Ihrer Verfügung gestellt.

Tipp №1. Verteilen Sie die Besuche der interessantesten Hotels tageweise. Es empfiehlt sich, nicht zu Fuß durch die Stadt zu laufen, sondern den Stadttransport in Las Vegas zu benutzen. Auf dem Strip fährt Deuce Bus. Man sollte besser ein Tagesticket kaufen. Für die Fahrten zwischen den Las Vegas Casinos kann man eine Einschienenbahn benutzen.

Tipp №2. Der Wechsel von einem Casino zum anderen ist besser zu verwirklichen, ohne hinaus zugehen. Zum Beispiel, von Balliz nach Paris, von Bellagio nach Vdara, von Escalibur nach Luxor oder Mandalay Bay, kann man durch speziellen konditionierten Übergängen gehen. Und zwischen dem Mirage und dem Treasure Island ist es besser, mit dem Bus oder der Einschienenbahn zu fahren.

Tipp №3. Wenn Sie in einem Casino spielen, kaufen Sie sich keine Getränke in der Bar. Die Kellner bieten den Spielern ein kostenloses Getränk aufs Haus an, um Sie für sich einzunehmen und eine angenehme Spielstimmung zu schaffen.

Tipp №4. Tragen Sie immer eine Jacke, eine Flasche Wasser und eine Sonnencreme mit sich, wenn Sie helle Haut haben. In allen Casinos in Las Vegas laufen mächtige Klimaanlagen. Es könnte sogar kalt werden. Doch draußen ist es fast immer heiß. Und Wasser wird ihr bester Freund sein.

Tipp №5. Sogar wenn Sie nicht planen, ins Casino zu gehen und Roulette zu spielen, treten Sie in einen Spieler-Club ein. So kann man nicht nur in der Spielhalle eine Menge Boni erhalten, sondern auch die Eintrittspreise für Abendshows reduzieren. So erhalten Sie Rabatte in Restaurants und können die Sehenswürdigkeiten dieses Casinos ungehindert besuchen.

