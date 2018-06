Duisburg: Spiele der Nationen – Von allen für alle

Die Sportjugend Duisburg bietet am 23. Juni 2018 ein inklusives Sport- und Spielefest zum Auszuprobieren und Mitmachen an. Dieser Tag steht frei unter dem Motto „Von allen – für alle“. Jeder und jede im Alter zwischen 13 bis 25 Jahren ist herzlichst willkommen am Samstag, den 23. Juni 2018 von 10 bis 17:30 Uhr in der Walter-Schädlich-Halle (Kampstraße 2a, 47166 Duisburg) spannende Sportarten zu entdecken und aktiv zu erleben.

Ab 10 Uhr starten zu jeder vollen Stunde Workshops in unterschiedlichen Sportarten, die je 45 Minuten dauern. Von Fechten, Parkour und Sitzball bis hin zu Ultimate Frisbee und Rollstuhlbasketball ist alles dabei. Vor der Halle gibt es außerdem die Möglichkeit, frei Sport zu treiben sowie einen Rollstuhlparcours zu durchfahren.

Wer schon immer einmal neue spannende Sportarten ausprobieren und mit anderen Jugendlichen Sport treiben wollte, ist hier genau richtig! Das Mitmachen ist selbstverständlich kostenlos.

Weitere Informationen sowie eine Auflistung aller angebotenen Sportarten sind auf zu finden.