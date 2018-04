MSV Duisburg & Fußballschule Dietz bieten tolle Fußballcamps an

Der MSV Duisburg und die Fußballschule Dietz bieten ab sofort gemeinsam tolle Fußballcamps in Duisburg und der Region an.

„Die Fußballschule Dietz ist seit über zehn Jahren aktiv und etabliert. Wir freuen uns, dass wir künftig gemeinsam auftreten. Dabei gibt es nur Gewinner – vor allem alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen“, erläutert MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt die neue und intensive Kooperation, mit der die Fußballschule Dietz und die Zebras ihre Stärken und Möglichkeiten zusammenführen.

Schon ab den Sommerferien gibt es Fußballcamps im NachwuchsLeistungsZentrum des MSV an der Westender Straße in Meiderich, aber auch bei Partnervereinen in und um Duisburg. Die Fußballschule Dietz wird von Bernard Ennatz Dietz, 1980 als Spieler des MSV auch Kapitän der deutschen Europameister-Elf, als Cheftrainer und seinem Sohn Christian Dietz als Geschäftsführer geleitet.

Durch tolle MSV-Maßnahmen wird das Fußballcamp zu einem ganz besonderen Erlebnis: Jeder Teilnehmer erhält eine MSV-Überraschung und vielleicht stattet ein aktueller MSV-Profi oder Maskottchen Ennatz einen Besuch während des Trainings ab. Besichtigungen in der schauinsland-reisen-arena oder kleinere Führungen an der Westender Straße ermöglichen spannende Einblicke in die MSV-Welt.

Zusätzlich sind Sonderveranstaltungen geplant, teils auch außerhalb der Ferienzeiten. Das Angebot wird zudem durch ein regelmäßiges Fördertraining ergänzt, bei dem alle Teilnehmer zusätzlich zum Training in ihrem Verein wöchentlich und nur außerhalb der Ferien gefördert und gefordert werden.

Für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich für eine Mitgliedschaft beim MSV entscheiden, gibt es weitere tolle Bonus-Aktionen!

Alle Informationen zu Terminen, Preisen und Anmeldung gibt es unter



