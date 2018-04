Mit Strategie und mathematischen Kenntnissen zum Erfolg

Die Praxis zeigt, dass die meisten Anfänger, die in Online Casinos zocken möchten, interessieren sich für drei Fragen: „Gibt es ehrliche Casinos im Internet?“, „Ist es möglich, bei Casinos zu gewinnen?“ und „Gibt es ein Spielsystem, das einen echten Gewinn garantiert?“. Hier kann man ruhigen Gewissens antworten: „Ja, man kann gewinnen, aber es gibt keine garantierte Strategie“. Dennoch kann jeder Spieler die mathematischen Grundlagen für das Glücksspiel erlernen, um sehr erfolgreich in der Welt der Online Casinos zu werden.

Falls der Spieler sich entscheidet, mit den Glückspielen in einem virtuellen Casino zu beginnen, kauft er am meistens Ratgeber für Einsteiger, die ihm beim Zocken helfen können. Darin gibt es Informationen über richtige Strategien beim Spiel. Aber viel wichtiger ist ein Verständnis der Mathematik, die die Grundlage für Online-Spiele ist. Obwohl die Kenntnis des Martingale-Systems dabei helfen kann, sich wie ein echter Profi zu fühlen. Sie wird Ihnen kaum beim Spielen helfen. Das kann ihnen dabei helfen, die ersten Schritte zu machen.

Chancen und Auszahlungen

Vor allem müssen Sie wissen, welche mathematischen Grundlagen für Auszahlungen und Chancen nützlich sind. Was sind die Auszahlungen? Es ist die Summe, die der Zocker erhält, falls er den Ausgang ganz genau vorhergesagt hat. Die Höhe wird immer vom Online Casino festgelegt. Das heißt, wenn Sie z.B. beim Spiel von Roulette erhalten Sie eine Quote von 35:1. Wenn Sie 100 Euro setzen, können Sie stolze 3.500 Euro als Gewinn absahnen. Sollten Sie auf Schwarz oder Rot setzen, ist die Quote bei 1:1. Also beträgt der Gewinn 100 Euro. Aber Sie sollten nicht vergessen, das sich die Chancen bei einem bestimmten Einsatz von den Auszahlungen unterscheiden.

Ein erwarteter Wert

Ein weiterer Faktor, der mit der Mathematik rund um das Glücksspiele tief verbunden ist, sind der sogenannte erwartete Wert. Dieser Wert beschreibt, wie hoch die Summe ist, die Sie verlieren oder auch gewinnen können, falls Sie immer den gleichen Einsatz nehmen. Nehmen wir als Beispiels das Spiel Crap. Dabei hat das Spielhaus den Vorteil von 1,41 Prozent gegenüber den Zockern, und der Erwartungswert ist also bei 0,9859. Falls Sie in 100 Spielen fünf Euro setzen, beträgt Ihr erwarteter Wert-7,05 Euro (500 x 0,9859). Bei Online Casinos sollen die Spieler langfristig mit Verlusten rechnen. Als Ausnahmen gelten nur einige Videopoker-Varianten.

Strategie beim Glückspiel

Bei fast jedem Einsatz verfügt das Casino über die Vorteile und Ihre Chancen auf das Vermeiden von Verlusten steigen, falls Sie die passende Strategie benutzen. Dabei muss man die besten Einsätze vorzunehmen, um den Vorteil des Spielhauses zu minimieren. Zum Beispiel, Sie haben beim Blackjack 10 Punkte, während der Dealer eine Fünf aufdeckt, müssen Sie bei Ihren Karten bleiben und keine weiteren Karten hinzufügen.

Es ist egal, für welche Glückspiele Sie sich interessieren, müssen Sie zuerst mehr über die Strategien, und Regeln erfahren. Halten Sie die Augen offen und seien Sie immer erfolgreich! Doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken