Osterfeuer auf der Mühlenweide in Duisburg-Ruhror

Am Samstag, 31. März 2018, findet ab 18 Uhr ein Osterfeuer an der Spitze der Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort statt. Die Initiative FaiR – Familie in Ruhrort lädt hierzu alle Ruhrorter_innen und Besucher_innen herzlich ein.

Für alkoholfreie Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Mit den kleineren Besucher_innen wollen wir Stockbrot backen.

FaiR ist eine Initiative von Vereinen und Institutionen in Ruhrort, die sich für die Belange der Kinder und Jugendlichen und deren Familien im Stadtteil einsetzt.

Bei extrem schlechten Witterungsverhältnissen behalten sich die Veranstaltenden die

Absage des Osterfeuers vor.

