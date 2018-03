Erfolgreich mit Sportwetten: Mit der richtigen Strategie zum Geld

Sind Sportwetten ein Glücksspiel? Darüber entbrennt immer wieder ein Streit zwischen Experten. Tatsächlich gehört etwas Glück dazu, beim Wetten auf Sportereignisse richtig zu liegen. Beim Lotto spielen lassen sich die Zahlen nicht beeinflussen. Und beim Roulette hilft nur das Glück dabei ob die Kugel auf Rot oder Schwarz fällt.

Bei Sportwetten lässt sich das Ereignis auch nicht direkt beeinflussen. Und doch hängt es bei Wetten auf Sportereignissen nicht einzig vom Glück ab. Mit der richtigen Strategie ist der Erfolg bei Sportwetten beeinflussbar.

Staatlich kontrolliertes Segment

In Deutschland ist das Glücksspiel staatlich reglementiert, rechtlich gesehen hat der Staat ein Monopol auf Glücksspiele. Hätte das Bundesland Schleswig-Holstein nicht im Alleingang für die Öffnung des Marktes gesorgt, die Situation wäre wohl noch immer so. 2012 stiegen die Norddeutschen temporär aus dem Glücksspiel-Staatsvertrag aus, vergaben 22 Lizenzen an Buchmacher und schafften damit Fakten. In Deutschland zählen Sportwetten als Glücksspiel, weil laut Gesetz hier der Zufall eine Rolle spielt.

In Österreich ist die Rechtslage hingegen anders. Im deutschen Nachbarland fallen Wetten auf Sportereignisse nicht unter das Glücksspielgesetz. liegt ein Glücksspiel nur dann vor, wenn der Erfolg vollkommen oder größtenteils vom Zufall abhängig ist.

Erfolgreich ohne Glück

Unabhängig von der Definition spielt bei Sportwetten das Glück eine Rolle. Mit der richtigen Strategie können Spieler das Glück minimieren und damit den Erfolg maximieren. Generell sollten Spieler nur auf bekannte Sportarten wetten . Auf unbekannte Teams und Sportarten sollte niemals nur aufgrund einer lukrativen Quote gesetzt werden. Emotionen sind bei erfolgreichen Sportwetten ebenfalls Gift. Nicht ohne Grund setzen professionelle Wettspieler niemals auf den eigenen Lieblingsverein.

Mit dem richtigen Wissen über die Mannschaften kann der Erfolg gesteigert werden. Die Kontrahenten sollten vor Abgabe des Tippscheins sehr genau betrachtet werden. Die Analyse der hat einen entscheidenden Vorteil, dadurch werden aktuelle Stärken und Schwächen sichtbar.

Erfolg macht blind

Wer mit Sinn und Verstand Sportwetten abschließt, hat einen deutlich größeren Erfolg. Stellt sich der Erfolg ein und der Geldregen beginnt, heißt es Nerven bewahren. Positive Ereignisse setzen Glückshormone frei, die die Risikobereitschaft erhöhen. So mancher Spieler hat sich im Rausch des Glücks zu riskanten Wetten verleiten lassen und seinen Gewinn verspielt.

Eine wichtige Eigenschaft eines erfolgreichen Spielers ist das Bankroll Management. Der Begriff steht für den verantwortungsvollen Umgang mit dem Einsatz. Wer zu große Anteile auf ein Spiel setzen, kann schnell viel Geld verlieren. Sinnvoller ist es, den Einsatz auf sichere Wetten zu streuen. Damit wird das Glück minimiert und der Erfolg maximiert.

