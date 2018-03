Auch die Duisburger haben das große Gewinnen für sich entdeckt

Das Spiel um das große Geld wird nicht nur wegen der sich ständig verbesserten Grafik, der online Casinos immer attraktiver, sondern auch wegen der hohen Gewinnchancen, so versucht jedes Casino einen großen Teil der Einnahmen wieder an die Spieler auszuschütten, wodurch jeder die Möglichkeit auf Gewinne hat. Immer mehr Leute finden ihren Weg in die große Anzahl der online Casinos und so auch die die sonst nicht als besonders freizügig gelten, wenn es um Geld geht. Wer bereits einmal ein gutes Online Casino besucht hat, weiß wie anziehend die Webseiten gestaltet wurden und welche Vielfalt an Spielen den Besuchern geboten werden. So gut wie jedes Spiel ist dreidimensional, um ein möglichst realistisches Umfeld zu schaffen. Auch die Wahl der Farben, der Sounds und der Animationen lässt die Duisburger aus dem Stauen nicht mehr herauskommen.

Was ist das besondere am Roulette

Eines der beliebtesten Spiele ist das Roulette, da hier zum einen die besten Gewinnchancen bestehen und zum anderen die Spannung, durch die zum stehen kommende Kugel, auf die Spitze getrieben wird. Roulette ist dabei auch denkbar einfach zu verstehen. So gibt es 6 Felder mit einer 50 prozentigen Gewinnchance, dies sind die beiden Farbfelder, rot und schwarz, die beiden Felder gerade und ungerade und obere Hälfte, sowie untere Hälfte. Wer auf die richtige Farbe setzt verdoppelt seinen Gewinn. Zudem gibt es weitere 6 Felder mit einer Gewinnchance von 1:3, auf denen der Einsatz bei richtigem Setzen, verdreifacht wird. Auf den Zahlenfeldern von 1 bis 36, kann sehr viel mitgenommen werden, denn hier wird der Einsatz in 36 facher Höhe ausgezahlt. Doch wo ist hier der Haken? Den gibt es natürlich, denn die Bank gewinnt immer. Der Haken beim Roulette besteht aus der 0. bleibt die Kugel dort stehen, dann haben alle verloren, außer jene die explizit auf diese Zahl gesetzt haben. Die 0 ist der Vorteil der Bank, weshalb einige online Casinos auch mit 2 Feldern anbieten, welche die 0 als Resultat haben. Nur wer das Prinzip von Roulette nicht verstanden und auch keine Ahnung von Wahrscheinlichkeiten hat, nimmt an diesen Varianten von Roulette teil. Nicht nur, dass die Gewinnchancen beim Roulette leicht zu verstehen sind, sie sind auch im Gegensatz zu anderen Spielen ersichtlich.

Das Risiko unter Kontrolle halten

Wer seine Zeit in einem online Casino verbringen möchte, sollte sich darüber im Klaren sein, dass es sich hierbei . Es ist grundsätzlich nichts gegen ein solches Hobby einzuwenden, denn das Spiel um Geld ist und bleibt ganz einfach reizvoll und sorgt für jede Menge Spannung. Dennoch sollte das Risiko in gewissen Grenzen gehalten werden. Zahlen Sie niemals so viel Geld ein, dass Sie sich in finanzielle Probleme manövrieren. Auch sollten Sie immer nur kleine Beträge setzten, um nicht gleich wieder erneut einzahlen zu müssen. Teilen Sie sich Ihr Geld gut ein, denn so können sie lange spielen und erhöhen damit auch Ihre Chance auf einen größeren Gewinn, denn irgendwann wird jeder einmal von Glück heimgesucht.

