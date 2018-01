Und jetzt ganz Duisburg: „SARAH, SARAH, SARAH, …“

Tja, so endet der trocken-unfröhliche Traum aus dem ich in nächster Zukunft hoffentlich rechtzeitig aufwache. Schlachtrufe für Sarah Philipp von einer völlig aus dem Häuschen geratenen SPD-Anhängerschaft in Duisburgs Mercatorhalle. Sarah Philipp(34, MdL) is back. Wieso war sie weg?

Nein untergetaucht, wie ich schon im letzten Frühjahr kurz vor der Landtagswahl NRW feststellen konnte. Auch damals war sie meiner Meinung nach nur wegen der anstehenden Wahl aufgetaucht um danach, erst recht nach der krachend-KRAFTlosen Niederlage, wieder abzutauchen.

Jetzt aber kommt sie auch zwischendurch in die Schlagzeilen. Als Hoffnungsträgerin der SPD. Jung und strebsam und schon seit ihrem 15 Lebensjahr in der SPD.

Hatte ich sie im Frühjahr 2017 noch mit so unverschämten Fragen wie „Was machen Sie eigentlich für Duisburg?“ belästigt, worauf sie nach NUR zweimaliger Erinnerung wirklich was einigermassen Sinnvolles antwortete, habe ich seitdem nichts mehr von ihr gehört. Wobei sie doch eigentlich meine Aufforderung von damals, mir weiterhin ihre Arbeit zu schildern hätte ernst nehmen sollen.

Und nun das. Wie heisst es in einem Zeitungsartikel so schön: (Zitat) „Entsetzlich „spießig“ habe sie damals die alte CDU/CSU-Herrenriege … gefunden.“

Na dann gucken Sie mal in den Spiegel, Sarah Philipp!

Oben ein Screenshot von heute Nachmittag (www.philipp-fuer-duisburg.de). Wenn das die neue Hoffnungsträgerin ist, dann brauchen wir uns um Duisburg, NRW und Deutschland und Europa keine Sorgen mehr zu machen.

Diese Frau hat es echt drauf.

Und bevor jetzt irgendjemand von der SPD oder den SPD-Jungspunden mir wieder irgendeinen bescheuerten Kommentar reinhaut, um sich bei der Landesmutter in spe beliebt zu machen und einzuschleimen, ein kleiner Tipp:

Lasst es Leute, hängt Euch lieber das Bild von S.P. in den Spind oder unter die Decke! SARAH, SARAH, SARAH.

Und wer von Euch sich so richtig superduper beliebt machen will, der skandiert nicht nur, sondern häkelt ihr auch was Schönes zu Ostern. Etwas mit Text drauf-drin, für die Wand oder den Tisch im Wohnzimmer oder noch viel besser, für die Klorolle im Auto.

