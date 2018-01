Duisburger, man verarscht Euch während Ihr daneben steht.

Mehr Grün für Duisburgs Innenstadt. Aha. Wie bekloppt ist das denn? Aktuell nachzulesen in der NRZ:

Und jetzt „forsten“ sie in ein paar kleinen Einbahnstraßen mit in der Regel vierstöckiger Bebauung -also mit viel Schatten, mit ein paar Bäumchen auf. Wow, eine echte Meisterleistung und sicherlich ein wertvoller Beitrag für die Stadtansicht, den Umweltschutz, die Luftverbesserung undundund.

Man sollte die Kettensäge an ein paar Beinen ansetzen, Stuhlbeinen meine ich.

