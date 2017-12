Fünf Jahre später – Öffentliche Frage an OB Sören Link: Wie haben Sie Ihr Versprechen eingelöst?

Vor über fünfeinhalb Jahren hat OB Sören Link in einer Rede zum 2. Jahrestag des LoPa-Unglücks ein Versprechen abgegeben, im Namen von Duisburg. Jetzt will ich wissen wie er das Versprechen konkret eingelöst hat. Rückhaltlos und transparent.

Das Versprechen habe ich hier grau unterlegt markiert. Die ganze Rede nachlesen kann man hier

https://www.xtranews.de/2012/07/25/2-jahrestag-der-loveparade-katastrophe-soren-link-bittet-um-entschuldigung-id4263883.html

Und ein Video davon gibts hier:

Herr Link: Ich will genau wissen was Sie rückhaltlos und transparent getan haben. Sie können mir die Antwort per Mail senden, Sie können die Antwort wo sie wollen veröffentlichen und mich über die Stelle der Veröffentlichung informieren.

Egal wie, nur machen Sie es! Rückhaltlos und transparent! Ich gebe Ihnen Zeit bis Mitte Januar, ansonsten gehe ich davon aus, dass Sie gelogen haben. Sie hatten jetzt mehr als fünf Jahre Zeit dieses Versprechen im Namen der Stadt, also im Namen aller DuisburgerInnen und Duisburger einzulösen. Sie sitzen seitdem ununterbrochen an der richtigen Stelle dafür. Ich bin schon gespannt.

