Moderne Casino Trends

Moderne Casinos erfreuen sich einer immer grösser werdenden Beliebtheit und die Angebote von Online Casinos lassen keine Wünsche mehr offen. Das Schmuddel-Image ist schon lange abgelegt und ist hochprofessionellen, seriösen und sicheren Unterhaltungsangeboten gewichen. Die Haupttrends im Überblick.

Mobile Casino

Nachdem die Glücksspielindustrie den PC und das Internet erobert hat, folgt nun der Siegeszug auf den mobilen Endgeräten, wie dem Smartphone oder Tablet. Viele Casinoanbieter stellen auf HTML5 um und bieten Online Casinos mit Responsive Webdesign, die optimierte Oberflächen für alle Endgeräte bieten. Damit können Casinoangebote auf dem Smartphone jederzeit und überall problemlos konsumiert werden, wie zum Beispiel im Erlebniskino Duisburg. Die Bedienung ist in der Regel intuitiv und alle Funktionen sind einfach zugänglich und leicht verständlich. Damit fällt der Einstieg in die spannende Welt des Glücksspiels sehr einfach. finden Sie übrigens bei Vogueplay!

Live Casinos

In der Vergangenheit haben reale Casinos gegenüber virtuellen Casinos immer den atmosphärischen Vorteil gehabt. Um diesen Nachteil auszugleichen, haben Online Casino Betreiber das sogenannte Live Casino erfunden. Man spielt also kein Videospiel, sondern interagiert mit echten Personen. Dank moderner Streaming Technologie und der verfügbaren Bandbreite sind Live Casinos im Internet und mobil kein Problem mehr. Basierten Live Casinos vormals eher auf Studioaufnahmen, werden inzwischen vermehrt Aufnahmen aus echten Casinos übertragen – übrigens gibt es in Duisburg auf ein Casino der Spitzenklasse.

Virtuelle Casinos

Ein weiterer Trend sind Virtual Reality Angebote von Online Casinobetreibern. Dank ausgereifter 3D-Technik und bezahlbaren Virtual Reality Brillen ist der Glücksspielindustrie Tür und Tor in die virtuelle Dimension geöffnet. Das besondere daran ist, dass der Spieler vollständig in die Spielwelt eintaucht und sich wie in einem echten Spielcasino fühlen kann. Während die aktuellen Angebote noch etwas fantasielos sind, ist doch das Potential enorm. Man muss sich nur vorstellen, wie man beispielsweise durch ein virtuelles Las Vegas schreitet und sich von den Angeboten und der Atmosphäre der Casinos gefangen nehmen lässt.

Angebote für Frauen

Gezielte Angebote für Frauen sind ein weiterer Trend in der Glücksspielindustrie. Dies merkt man vor allem an auf Frauen ausgerichtete Spielautomaten mit Themen, wie Einkaufen und Schmuck. Dieses Segment wurde erst durch die modernen Online Casinos möglich, die es Hausfrauen und Müttern ermöglicht, einfach, flexibel und bequem von zu Hause spielen zu können. Inzwischen ist klar, dass mehr Frauen als Männer Online Casino Angebote nutzen, wobei Frauen eher zu Videospielautomaten tendieren und gerne am Anfang zum Spaß spielen.

Innovative Bezahlverfahren

Die Ersteinzahlung ist der kritische Moment und der Zeitpunkt an dem die meisten Spieler abbrechen. Online Casinos versuchen, durch eine Vielzahl angebotener, moderner Bezahlmethoden diese Hürde so niedrig wie möglich zu machen. Nebst den klassischen Bezahlmethoden, wie Überweisung und Kreditkarte, werden Bezahlverfahren von Online Anbietern, wie Paypal, Skrill oder Sofortüberweisung angeboten. Dies geht sogar so weit, dass in manchen Casinos virtuelle Währungen, wie Bitcoins akzeptiert werden. Transparenz, Sicherheit und eine professionelle Abwicklung stehen dabei im Vordergrund.

Fazit

Online Casino Angebote bieten hochprofessionellen und seriösen Spielspaß und unterscheiden sich kaum noch von realen Casinos. Modernste mediale Technologien ermöglichen eine vollständige Simulation und Eintauchen in die prickelnde Welt des Casinos.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken