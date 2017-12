Frage an Duisburger Verantwortliche: Was ist das Gegenteil einer NoGo-Area?

Ein Filetgrundstück natürlich! Und zwar eins, dass kaum eine andere deutsche Großstadt in dieser Qualität vorzuweisen hat. Ganz nah beim Rathaus (Oh!), nur wenige Minuten zu Fuß von der Königstrasse auf der einen und vom Innenhafen auf der anderen Seite entfernt (Ah!). Angeblich so reizvoll, dass schon heute Bauwillige Schlange stehen (Uh!).

Und jetzt kommts: Nicht einfach nur schnöde Bauwillige, nein Bauwillige der Lebens-Art „Family Office“ (Wow!), so hat es anscheinend Bernd Wortmeyer, hünenhafter Großmogul der Gebag, im Scherz (Haha!) wohlformuliert.

So ähnlich alles nachzulesen in der RP:

Und was schließt die RP-Redakteurin aus den wohlklingenden Worten von Bernd W.? Zitat(Auszug): „Gemeint seien wohlhabende Bürger der Stadt, die ihr Geld in Steinen anlegen wollen, statt es für wenig Zinsen auf die Bank zu legen.“

Ja super, wenn es so sein sollte und ich vermute ebenso, dass es so sein sollte. Wenn dann lautmalerisch von Mr. Gebag auch noch eine Bebauung in einer Art Dorf in der Großstadt erfolgen soll, in dem vor allem gewohnt und gelebt wird (Was sonst?), dann flipp ich doch total aus. Das was ich schon immer gesucht habe. Keine Flüchtlinge, keine Migranten, keine Armen, Alten, Sozialschwache oder gar Schmarotzer, keine Arbeitslosen und keine Arbeiter, nein richtig dörflich so wie früher, als in den Dörfern und prachtvollen Dorfvillen nur die Reichen und Schönen wohnten, während sich der Pöbel und die Bauern in ihren notdürftigen Hütten am Rande der Müllkippe das Bett mit den Haustieren teilen durften.

Fehlt nur noch, dass bald eine neue Duisburger Stadtmauer gebaut wird und ein Schloss. So und spätestens jetzt stellt sich bei mir eine

Regurgitation aus dem Ösophagus

ein. Weshalb auch wieder ein Eimer mit ein wenig Wasser neben mir auf dem Boden steht.

Hier mein Duisburger-Logo-Entwurf 2018 für besonders kreative Stadtgestaltung sowie für die Förderung sozialen Zusammenhalts und – wie sagen die Gewinnerinnen bei Misswahlen immer? WELTFRIEDEN.



Ach ja, ich muß gleich morgen früh noch Martin Schulz anrufen, den Typen von der SPD. Hatte der nicht was von Gerechtigkeit gefaselt? Ach nein, das passt hier gar nicht hin. Oder doch? Bitte Herr Link Sie als OB und SPD-Recke, bitte Herr Tum als Aufsichtsratsvorsitzender der Gebag und SPD-Mitglied, bitte Herr Mettler als Aufsichtratsmitglied der Gebag und SPD-Hinterbänkler, äh im Hintergrund agierender Großmeister, können mir vielleicht helfen!?

