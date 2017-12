Ehrung Duisburger Jugendsport-Stiftung: SSB verteilt Prämie von 10.000 € an talentierte Sportlerinnen und Sportler

Die Duisburger Jugendsport Stiftung, die treuhänderisch beim Stadtsportbund Duisburg verwaltet wird und die seinerzeit von der Thyssen AG gespendet Summe von 225.000 DM beinhaltet, verfolgt den Zweck, jugendliche Sportler Duisburgs zu fördern, die sich leistungsmäßig orientieren und perspektivisch die Chance besitzen, in die nationale Spitze vorzudringen. Der Mittel sind dabei allerdings begrenzt, weil in jedem Jahr jeweils nur der Zinsertrag des Geldes ausgeschüttet werden kann.

In diesem Jahr kommen dabei 10.000 € zur Ausschüttung, da neben dem Zinsertrag weitere Gelder durch Spenden der „Stiftung Gründerfamilie Wilhelm Grillo“, einem privaten Spender und Zuschüsse des Stadtsportbundes Duisburg e.V. gewonnen werden konnten. Damit konnten nun seit der 1.Ausschüttung im Jahre 1994 knapp 250.000 € an Fördergeldern ausgeschüttet werden.

Nach den Richtlinien der Duisburger Jugendsport Stiftung, wo Einzelsportler, Mannschaften und Vereine mit besonders guter Jugendarbeit gefördert werden sollen, partizipieren in 2017, 4 Einzelsportler, 4 Mannschaften und 5 Vereine aus dieser Unterstützung, die die entsprechenden Vereine zweckgebunden zur Unterstützung der Sportler erhalten:

Einzelsportler

Tom Maaßen (WSV Niederrhein) Kanu

Tim Eikermann (Eintracht Duisburg) Leichtathletik

Alyssa Tagbo (OSC Rheinhausen) Leichtathletik

Lara Mertins (Duisburger SV 98) Schwimmen

Mannschaften

Sailing Team Frohmann (Magnus / Lennart Frohmann) Segeln

SF Hamborn 07 Schwimmteam

EV Duisburg „die Jungfüchse“ U16 Bundesliga Eishockey

Bertasee Duisburg Kanu Rennsportmannschaft

Für besonders gute und erfolgreiche Jugendarbeit erhalten in diesem Jahr folgende Vereine eine Sonderförderung:

ASC Duisburg Wasserball

KSV Duisburg-Wedau Kanuslalom

Club Raffelberg Hockey

SVR im Westen Squash

1.Meidericher Kanuclub Kanupolo

Die Ehrung der erfolgreichen Sportler fand am 08. Dezember im Rathaus der Stadt Duisburg statt. Oberbürgermeister Sören Link in Begleitung von Frau Dr. Monika Fehse, die die „Stiftung Gründerfamilie Wilhelm Grillo“ vertrat und dem Vorsitzenden des Stadtsportbundes Duisburg, Rainer Bischoff, übergaben die Geldprämien an die jeweiligen Vereine.

