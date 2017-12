Es kommt Bewegung in die Duisburger Feinstaubproblematik – Erfasst den Dreck doch selbst!

Gerade gestern hatte ich noch einen Artikel zum Thema Feinstaub und Fahrverbote in Duisburg verfasst und auch davor schon diverse Male die geringe Zahl an Messstellen kritisiert. Erfasst werden übrigens von den sieben Messgeräten nur rund 240 qm Raumfläche im gesamten Stadtgebiet!!! Jetzt kommt das hiesige Umweltamt auf eine richtig gute Idee, die einen kleinen finanziellen Haken hat.

Das Umweltamt will in Zukunft an jeden der möchte ein Messgerät für Feinstaub verkaufen, für 40 EURO. Die dann gemessenen Daten sollen per W-LAN an eine zentrale Datenbank fließen.

Alle drei Minuten soll dann für 20 Sekunden gemessen werden. Wann das Projekt startet wird noch bekannt gegeben.

Die Volkshochschule (VHS) veranstaltet bereits am 7. Dezember ab 18 Uhr einen Info-Abend zu dem Feinstaubsensor. Das Umweltamt informiert dann darüber wie sich Interessierte das Gerät anschaffen können. 10 Sensoren werden an diesem Abend bereits verschenkt bzw. verlost.

Ich finde das eine gute Idee, doch wieso muß man das Gerät kaufen? Immerhin stellt man doch seinen W-LAN-Anschluß zur Verfügung.

Ähnliches gibts auch bereits in Stuttgart:

Und da kommt mir gleich noch eine gute Idee. Lasst uns doch in Zukunft mit Geräten per W-LAN über wichtige Ratsentscheidungen abstimmen. Der Rat ist dann überflüssig.

