Leiche von vermisster Frau in Hamminkeln nach 35 Jahren gefunden

Am Montagmittag (27. November) fanden Zeugen bei Bauarbeiten an der Schlederhorster Straße einen vergrabenen Leichnam und alarmierten die Polizei. Die Beamten sicherten den Tatort und richteten eine Mordkommission ein. Der skelettierte Leichnam ist am Dienstagnachmittag obduziert worden.

Bei der Leiche handelt es sich um eine damals 45-jährige Frau aus Hamminkeln. Sie war Ende 1982 bei der Polizei vermisst gemeldet worden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern weiter an. Auch die Spurensicherung ist derzeit vor Ort.

