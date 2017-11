In Duisburg und Köln verkehrt man am schlechtesten

So jedenfalls lautet ein Urteil des ADAC zum ÖPNV gemäß einer Umfrage in 15 deutschen Großstädten im vergangenen Sommer. Befragt wurden insgesamt rund 9.000 Einwohner, Pendler und Besucher in Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. M., Hannover, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart.

Wie war das noch vor kurzem? Da wollte Sören Link die Preisstufen verändern, ach ja, zu ungunsten der ÖPNV-NutzerInnen. Das will er glaub ich immer noch. Vielleicht sollte er sich solche Umfragen mal zu Gemüte führen und stattdessen den Duisburger ÖPNV preiswerter machen.

Soziale Gerechtigkeit wie von Martin Schulz im Wahlkampf so eindringlich gepredigt ist eben auch nur eine hohle Phrase, wenn man sich die Genossen-Wirklichkeit vor Ort anschaut.

Dass im nächsten Jahr Fahrverbote in Großstädten anstehen, sollte den Duisburgern „Machern“ zusätzlich zu denken geben.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken