Duisburg: MSV-Weihnachtsmarkt-Autogrammstunden im ZebraShop City

Alle Jahre wieder ist der MSV Duisburg für seine vielen Anhänger auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt zu Gast – jetzt zum ersten Mal im neuen ZebraShop!

Kam der MSV mit seinen Autogrammstunden bislang immer in eine der „Buden“, sind die Zebras in diesem Jahr erstmals im immer noch frischen, nagelneuen ZebraShop in der , direkt im Herzen des Duisburger Weihnachtsmarktes.

Die Spielerinnen und Spieler schreiben Autogramme, freuen sich auf Selfies oder einfach über gute Gespräche.

Am Nikolaus-(Vor-)Abend am Dienstag, 5. Dezember 2017, sind mit Ivo Grlic, Ilia Gruev und MSV-Kapitänin Paula Radtke sogar ganze besondere Gäste da.

Das sind die MSV-Autogrammstunden auf dem Weihnachtsmarkt 2017

28.11.17: Daniel Davari, Daniel Zeaiter

30.11.17: Thomas Blomeyer, Dan-Patrick Poggenberg

05.12.17: Ivo Grlic, Ilia Gruev, Paula Radtke

07.12.17: Simon Brandstetter, Fabian Schnellhardt

11.12.17: Nico Klotz, Kevin Wolze

14.12.17: Stanislav Iljutcenko, Kingsley Onuegbu

Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

