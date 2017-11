Wetten – Freizeitbeschäftigung für Leute mit Köpfchen

Wer sich vor der Abgabe einer Wette scheut, hat meist gute Gründe dafür. Hier spielt vor allem die Angst vor einem Wettbetrug bzw. einem nicht seriösen Anbieter eine große Rolle.

Wetten ist für viele Menschen eine nette Freizeitbeschäftigung, die ihnen dabei hilft, vom stressigen Alltag abschalten zu können. Wer hier ein wenig Zeit investiert oder gar selbst eine Sportart betreibt, wird schnell feststellen, dass man hier mit ein wenig Wissen und der dazugehörigen Portion Glück sogar ein nettes Nebeneinkommen erwirtschaften kann. Bei Sportwetten, die im Internet abgeschlossen werden können, ist es meist sogar noch angenehmer zu wetten, da hier der wesentlich zeitaufwendigere Gang zum nächsten Buchmacher entfällt. Zudem haben sie hier eine größere Auswahl an Wettanbietern, bei denen sie ihre Wette platzieren können. Doch genauso schnell wie sie mit Hilfe nur eines Mausklicks eine nette Summe Geld verdienen können, kann es ihnen passieren, dass sie an einen unehrlichen Wettanbieter geraten, der ihnen ihr gewonnenes Geld gar nicht, oder wenn nur mit hohem Aufwand auszahlt. Außerdem kann es vorkommen, dass sie einem Wettbetrug unterliegen, bei dem das Spiel manipuliert worden ist. So berichtet über massiven Betrug in der Hamburger Oberliga. Gerade der Amateurbereich ist davon betroffen und der Ruf des gesamten Fußballs leidet darunter. Um hier nicht die Lust an den Sportwetten zu verlieren, lohnt es sich einen seriösen Buchmacher auszuwählen. Ehrliche Buchmacher erkennen sie an folgenden Merkmalen:

Meist erkennen sie einen seriösen Wettanbieter schon an einem gepflegten und übersichtlichen Wettauftritt, bei dem sie auch gleich über die Bedingungen zum Abschluss einer Wette vertraut gemacht werden.

Eine hoher Bekanntheitsgrad sowie ein großer Kundenstamm sprechen oftmals für sich. Ein großer und bekannter Buchmacher kann sich keinen Fehltritt erlauben, da dies sonst in der Öffentlichkeit thematisiert wird.

Achten sie auf das Gründungsjahr ihres Buchmachers, je länger der Anbieter schon auf dem Markt ist, desto klarer stehen die Anzeichen auf einen seriösen Buchmacher. Die Anbieter die sich schon seit längerer Zeit behaupten können, sprechen meist auch für sich.

die eine kurze Reaktionszeit haben eignen sich hervorragend für die Abgabe eines Tipps, da hier bei Rückfragen direkt Hilfe angeboten wird.

Es gilt die Wettgemeinde mehr zu sensibilisieren gerade in Anbetracht von stetig steigenden Umsätzen im Online Wetten Bereich.

Letztendlich sind Sportwetten eine gute Möglichkeit sich etwas dazu zu verdienen und gleichzeitig ein netter Freizeitvertrieb für große Jungs. Doch die Lust kann einem schnell vergehen, wenn man an ein schwarzes Schaf gerät. Die oben beschriebenen Qualitätsmerkmale von Anbietern können einen jedoch davor bewahren. So bleibt die Sportwette ein langfristiges Vergnügen.

