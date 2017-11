Flic Flac mit neuer Show in Duisburg – Schicht I

Flic Flac präsentiert „Schicht I“

Premiere für die erste Flic Flac Hallenproduktion: „Schicht I“ heißt die neue Show, die in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg-Nord zu sehen ist. Die Besucher erwartet ein rasantes, poetisches, aufregendes und faszinierendes Programm. Flic Flac Stil vom Feinsten – dargeboten von Ausnahmekünstlern aus aller Welt. Ausgezeichnet auf internationalen Festivals und einzig für Duisburg zu einer Show der Extraklasse vereint. Die Megarampe mit exorbitant guten Springern gehört als ein Highlight ebenso dazu wie prämierte Luftakrobatik und spritzige Comedy mit dem Duisburger Urgestein Markus Krebs. Die Show findet vom 19.12. bis 31.12.2017 in Duisburg statt. Xtranews verlost 3×2 Freikarten für die Show.

The Gerlings – Hochseil

Balanceakt mit Gänsehaut-Feeling

Sieben Mann, eine Pyramide auf dünnem Drahtseil in spektakulärer Höhe – die Gerlings lassen mit ihrer gefährlichen Hochseil-Darbietung den Atem stocken. Mucks-Mäuschen-Still wird es in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord und alle Augen richten sich nach oben, wenn die Kolumbianer leichtfüßig ihre waghalsigen Tricks präsentieren. Ohne Netz und „doppelten Boden“. Nervenkitzel und Augenweide zugleich.

Aleksei Laptev

CYR

Als gäbe es die Schwerkraft nicht, wirbelt der Russe mit seinem Cyr Wheel über die Bühne. Aleksei kreiert Spiralen, richtet sich im Überschlag auf, kurvt im Spagat um die eigene Achse. Dazu Musik, die ihn antreibt, sich noch schneller zu drehen. Sein unvergleichlicher Stil und seine Kreativität kombinieren kraftvolle Akrobatik mit ausdrucksstarken Figuren. Ein perfektes Ganzes, das dem Publikum den Atem verschlägt.

Jump & Run

Fasttrack

Sie setzen Maßstäbe: Denn ein Fast Track ist nicht nur eine riesige Luftmatratze für Sportbegeisterte. Es ist ein 20 Meter langes, luftgefülltes Kissen, auf dem Spitzenakrobaten ihr außergewöhnliches Können unter Beweis stellen. Das Team aus Osteuropa vereint Turntalente von Weltrang, die mit ihren anspruchsvollen Sprüngen, Saltos und Überschlägen das Publikum begeistern. Temporeich wechseln sich komplizierte Flugelemente, Figuren und Sprungfolgen mit Mega-Formationen ab, bei denen bis zu zehn Künstler mit imposanten Höchstleistungen faszinieren. Akrobatik vom Feinsten.

Markus Krebs

Comedy

Das Duisburger Urgestein ist DER Comedian bei „Schicht I“ in der Kraftzentrale. Freuen Sie sich auf Humor, der immer ein bisschen „panne“ ist, wie Markus Krebs von sich selber sagt. Witze erzählen, auf jeden Topf einen Deckel setzen – und das auf seine ganz spezielle Art: Damit bringt der erklärte Fan des MSV Duisburg, das Zebra schlechthin, das Publikum zum Kochen. Markus schaut und hört genau hin, begeistert mit Stand-up-Comedy vom Feinsten.

Duo Twin Spin

Bouncing

Kindheitserinnerungen in neuer Dimension – das Spiel mit dem Flummiball. Lukas und Benno belassen es nicht bei dieser kurzweiligen Erfahrung aus ganz jungen Jahren. Sie erfinden dieses Requisit neu. Variieren die Möglichkeiten, zeigen die faszinierenden Eigenschaften dieser spannenden Springbälle in rasanter Performance. Tauchen Sie ein in die neue Welt der Flummis. Sie bekommen nicht genug davon.

Truppe Gandan

Handvoltage

Präzision, Faszination, Eleganz- die Truppe Gandan nutzt allein den Körper als Requisit. Die zehn Top-Artisten aus der Mongolei sind ein eingespieltes Team. Eine Gruppe, in der sich jeder und jede blind auf die anderen verlassen kann. Das ist eine Voraussetzung für die akkuraten und schwierigen Sprünge, Saltos, Pirouetten. Äußerst standfest präsentieren sich die Ausnahmeakrobaten bei allen Tricks ihrer Hand Voltage. Körperspannung pur.

Spicy Circus

Trampolin

Wer möchte nicht manchmal „die Wände hochgehen“? Diese Trampolinspringer tun es – im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind Profis ihres Fachs mit langjähriger Erfahrung unter anderem beim Cirque du Soleil. Eine Truppe, die einzigartig in ihrer Performance aus knapp fünf Meter Höhe präzise landet, sich halsbrecherische Verfolgungsjagden liefert. Sprünge ins Leere zeigt – und das unglaublich synchron. Eine Augenweide – Nervenkitzel garantiert.

Duo Twin Spin

Diabolo

Das Berliner Diabolo Duo Twin Spin ist das Einzige seiner Art in Deutschland. Die Darbietung von Benno Jacob und Max Fröhlich verblüfft durch elektrisierendes Geschwindigkeit und jugendlichen Charme. Durch neue Idee und Kreativität am Rande , des technisch Machbaren scheint es, als setzten die beiden Artisten die Gesetze der Schwerkraft völlig außer Kraft.

Ramp

Megarampe

Tretroller, Inliner und BMX-Fahrräder gehören zu fast jedem Haushalt. Was die Jungs damit auf der Megarampe zaubern, ist jedoch definitiv nicht zur Nachahmung empfohlen. Spektakuläre Sprünge, die den Atem stocken lassen und den Adrenalinausstoß puschen. Requisiten und eine einmalige Performance, die es so in der Kraftzentrale im Landschaftspark-Nord noch nie gab. Eine ganz spezielle Flic Flac „Schicht“.

