Duisburgs OB blickt in die Zukunft: Sprüche von der Klowand sind aufregender.

Soso, Sören Link blickt in die Zukunft. Laut WAZ online

hat er das aktuell vor rund 100 BürgernInnen in Hamborn gemacht, weil die vier Hamborner Ortsvereine ihn dazu eingeladen hatten.

Ist schon lustig wenn man liest wie sehr sich die Anwesenden über das Barbaraquartier freuen und auch ansonsten liest man nur wie toll alles läuft aus Sicht des OBs. Klar die eine oder andere rhetorisch geschickt(LOL) eingebaute Negativfinte zu Bulgaren und Rumänen und zur Arbeitslosenquote – schuld sind andere, aber sonst alles suppi. Sprüche von der Klowand sind aufregender und interessanter.

Merkwürdig, dass die Anwesenden mit ihm scheinbar nicht diskutierten – wie angekündigt, denn davon kann ich nichts lesen. Keine Wortmeldungen kritischer Natur, keiner der ihm Prügel angedroht hat, alles suppi. Na dann weiter so, scheint ja allseits gut anzukommen was der Mann so treibt und vorhat, zumindest in Hamborn.

Nur mir fehlt leider der Glaube das alles so gut ist und in Zukunft bleibt. Es handelte sich wohl um eine erlesene und vorher ausgesuchte Truppe unkritischer BürgerInnen. Ja die DDR ist überall. Fehlt nur noch der Hinweis auf den tosenden Applaus zum Schluß und das Werfen von Blumensträussen durch die Jungfrauen des Ortsteils.

Liebe Veranstalter, ladet mich doch mal ein!

