Duisburg-Homberg/-Baerl: BI Hornitexter lädt alle BürgerInnen ein

An dem Thema Arbeitsplätze mühen sich die Duisburger Politiker ab. In unmittelbarer Nähe zum alten Hornitexgelände, am Schacht Gerdt, könnten mehr Arbeitsplätze entstehen, als das Logistikzentrum hergibt. Die Stadt zeigt sich in diesem Falle jedoch uneinsichtig und verweigert ihre Zustimmung zur Umwidmung in ein Gewerbegebiet.