Im Frühjahr 2018 soll der Grundstein gelegt werden: For The Curve in The Innenhafen of Duisburg

Na wer sagts denn: Heute lese ich wie toll alles läuft mit The Curve. Im Frühjahr 2018 soll bereits der Grundstein gelegt werden. Das nenne ich mal Zuversicht. Und alle freuen sich, besonders auch The Gebag and Mr. Wortmeyer The GF of The Gebag himself. „Wir sind der neue Flächenentwickler der Stadt.“ soll er gross tönen. Jau und Ihr habt sicher an einer Ausschreibung für die Baugrundbefestigung bzw. Baureifmachung für The Curve teilgenommen um den Auftrag dafür zu bekommen?! Die Baureife die die Stadt trotz der Vertragszusage noch immer nicht in trockenen Tüchern hat, ist nämlich entscheidend für die geplanten Neubauten. Ich berichtete mehrfach. Nun denn, ich frag mal nach bei der Stadt und der Gebag, ob es denn eine Ausschreibung gab.

