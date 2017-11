Ideen für Duisburg und keinen interessiert`s – Die sind ja auch unfähig!

Lustig, wenn man von anderer Seite bestätigt wird ohne dafür etwas zu tun. Die Unfähigen in der Stadt sorgen schon selbst dafür. So musste auch Theo Küpper vom Bürgerverein Wanheim zum Thema Tiger and Turtle erfahren was die Stadt mit Ideen macht die von Bürgern kommen: Nichts. Sie antworten noch nicht einmal.

Foto: Stadt Duisburg (Ausschnitt)

Aktuell nachzulesen in der WAZ online:

https://www.waz.de/staedte/duisburg/sued/tiger-turtle-soll-kuenftig-besser-vermarktet-werden-id212608177.html

https://www.waz.de/staedte/duisburg/sued/mit-diesen-ideen-soll-tiger-turtle-touristen-anziehen-id209327877.html

Lieber DuisburgerInnen, habt Ihr noch immer nicht kapiert, die wollen Eure Ideen gar nicht, die tun nur so. Letztendlich machen sie entweder was sie wollen oder klauen Eure Ideen um weiter gewählt zu werden. Selbst sind sie unfähig und es fällt ihnen nur Schwachsinn ein oder sie genehmigen Dinge die Einzel-Investoren von ausserhalb ihnen einflüstern. Ich habe zB immer noch keine Liste der „Ideen für Duisburg“-Einreichungen, und es sollen angeblich viele sein. Laßt Euch einfach weiter verarschen wie bisher auch!

