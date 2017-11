Bundespräsident mit Gattin am 21. in Marxloh(Duisburg)

Jetzt ist es amtlich: Am kommenden Dienstag wird Frank-Walter Steinmeier in Begleitung seiner Frau in Marxloh weilen. Ich hatte ja schon diese Woche kritisiert, dass Marxloh scheinbar von der „grossen“ Politik immer mehr zu einem Hotspot stilisiert wird. Duisburg als Stadt muß dahinter zurückstehen. Ich halte es für sinnvoller sich auch einen weiteren Stadtteil anzuschauen. Die Anwohner in Marxloh sind hiermit gewarnt sich auf Polizeipräsenz und ev. Absperrungen und vllt. auch Kontrollen einzurichten.

Nach seinem Besuch in Duisburg wird Steinmeier sich in Dortmund über Probleme bei der polizeilichen Arbeit informieren um anschließend auf Burg Altena den Tag ausklingen zu lassen. So jedenfalls sieht es das Protokoll z.Z. vor.

