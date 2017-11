Duisburg: Adventbasar in Herz-Jesu Neumühl

Am 25. und 26. November findet im Agnesheim in der Gemeinde Herz-Jesu ein Adventbasar statt. Öffnungszeiten: Samstag, 14.30 – 19.30 Uhr und Sonntag 10.30 – 17 Uhr. Angeboten werden herbstliche und weihnachtliche Bastel- und Holzarbeiten, Marmeladen, Weihnachtsplätzchen, Liköre, Schmalz und vieles mehr. Der Missionskreis lädt ein, bei Kaffee und Kuchen einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen, vielleicht alte Bekannte zu treffen, zu klönen und eventuell eines der schönen Teile zu kaufen. Am Sonntagmittag bietet das Team einen Mittagtisch an.

Der Erlös geht zu gleichen Teilen an die Aktion Canchanabury, die sich um Kinder kümmert, deren Eltern an AIDS erkrankt oder sogar verstorben sind und an den Kirchbauverein des Schmidthorster Doms.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken