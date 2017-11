Kindlich wie er manchmal wirkt freut er sich auch – The OB Link: „The Curve kommt!“

„Ja Sören, nun sei aber mal nicht so aufgeregt!“ Ich weiß nicht warum die junge Mutter in dem Filmklassiker „Duisburg – The Best of the Rest!“ ihren Filius derart beruhigen muß, doch es könnte sich ebensogut um eine Szene aus dem Duisburger Rathaus von heute handeln. „The Curve kommt!“ mit diesen Worten springt The Sören Link anscheinend derzeit frohlockend durchs Gewölbe und so mancher Rathausgeist muß ihn schon beruhigen, mit eben den eingangs erwähnten Worten der jungen Filmmutter.

Szenenbild aus dem Filmklassiker „Duisburg – The Best of The Rest“ (1956), in den Hauptrollen Eva Bambule als junge Mutter Eva und dem 9-jährigen Detlev Tunichgut als Sören (im Kinderwagen verdeckt)

Und tatsächlich. The Curve soll kommen. Das hatten ich und andere zwar schon mehrmals verkündet, aber jetzt wohl in echt. Wenn da nicht ein klitzekleines Problem wäre, von dem man bis heute nicht so richtig weiß was es kostet und wen es das kostet. Ich vermute bei der letzten Frage mal die Antwort: Den Steuerzahler.

Bevor The Curve im Innenhafen kommen kann, muß nämlich noch der schlammige Untergrund aufbereitet werden. Und es muß nach Bomben aus dem Krieg gesucht werden. Das hatte der Verkäufer des Geländes – The Stadt herself – nämlich total verschlam(m)pt.

So soll jetzt die The Gebag ran. Aber kurze Frage: Gab es dazu eigentlich eine Ausschreibung? Nicht, dass ich wüsste. Während ich für einen Artikel zum Thema Terrorabwehrpoller noch gescholten wurde, weil ich unter Umgehung der Auschreibung eine schnelle Lösung einforderte, was dazu führte dass auf Facebook(ohne The) einige Schlaumis mich über das Muss von Ausschreibungen „informierten“, scheint es bei der Sache mit der Baureifmachung für The Curve auch ohne Ausschreibung zu gehen.

Tja Leute, wie heisst es doch so schön: The Nichts ist unmöglich.

