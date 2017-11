Bundespräsidenten kommt nach Duisburg – äh Marxloh und bringt seine Frau mit

Tja , so ist das wenn man ein Image einmal weghat. Dann wird aus Papiertaschentuch Tempo und aus Duisburg Marxloh. So jedenfalls scheint es, wenn man die Pressemeldungen zum Besuch von Frank-Walter Steinmeier nebst Gattin Elke Büdenbender in Duisburg-Marxloh liest. Das Ganze soll am 21.11. voraussichtlich über die Bühne gehen. Auf der Bundespräsidial-Webseite kann ich für den Termin derzeit noch keine Bestätigung finden. Vllt. kommt ja noch was dazwischen und er muss die neue Bundesregierung vereidigen. Sorry, kleiner Scherz am Rande.

Wie dem auch sei. Das deutsche oberste Polit-Vorzeigepaar macht eine Deutschlandreise wie es sich gehört und schaut sich gleich mal in Marxloh ein Abriss-Problemhaus an und will wohl auch ein Brautmodengeschäft besuchen, um Näheres zum Einzelhandel zu erfahren. Alles in Marxloh versteht sich. So wie ihrerzeit Angela Merkel.

Das ist medienwirksam wird doch Parteifreund OB Sören Link Marxloh bis dahin wieder auf Vorzeigestadtteil hochpimpen – zumindest oberflächlich, also Müll weg, Ungeziefer weg, Menschen äh, die bleiben natürlich.

Wir anderen aus den anderen Stadtteilen werden dann mal wieder auf Marxloh reduziert, könnte man sagen. Was soll’s, so werden doch die Probleme von Marxloh wieder mal angesprochen und angepackt, ev., vllt. bald, im nächsten Jahr, vor der nächsten Wahl, … könnte man auch sagen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – Bild: Bundesriegierung/Steffen Kugler

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken