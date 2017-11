Handycasinos beliebter denn je

Es gibt wohl kaum eine andere Branche, die derzeit so stark boomt, wie die der Online Casinos. Zu den Top-Favoriten zählen Spiele, die sich von mobilen Endgeräten aus bequem besuchen lassen. Ganz gleich, ob man sich gerade auf dem Heimweg von der Arbeit befindet oder gemütlich mit dem Tablet auf dem Sofa liegend zocken mag. Bei Online Casinos dreht sich alles um das Spielerlebnis und nicht ums Gewinnen. Es gibt eine immense Anzahl aktiven Online Casinos. Die Branche boomt und Anbieter schießen wie Pilze aus dem Boden. Und damit keine Langeweile aufkommt, sind diese stets bemüht nichts zu verpassen. Denn die Regel ist die besten und neuesten Spiele und Technologien anzubieten, damit keine Kunden verloren gehen und immer wieder neue hinzu zu gewinnen. Und da heutzutage fast jeder im Besitz eines Handys ist, sind beliebter denn je.

Einst waren Betreiber von Online Casinos rar gesät und diese konnten viel Umsatz und ordentliche Gewinne erzielen. Doch mittlerweile haben sich nicht nur Handys und das Internet weiter entwickelt. Und dadurch sind „normale“ Online Casinos schon fast wieder out, sofern sie den mobilen Endgeräten keinen Zugang ermöglichen. Dem muss die Branche entgegen wirken. Denn nach einer gewissen Zeit verlieren Gamer-Freunde das Interesse an ihrem einst geliebten Spiel. Dies hat zur Folge, das man nicht mehr auf das Game zurück greift, sondern sich ein anderes Spiel heraus sucht. Und dies könnte im schlimmsten Fall eines aus dem Angebot eines anderen Anbieters sein. Des einen Freud, des anderen Leid.

Ein weiterer Faktor ist die Nutzerfreundlichkeit. Viele Anbieter solcher Online Casinos halten ihre Webseiten so schlicht und übersichtlich wie möglich. So kann man bequemer und schneller auf Spiele zugreifen ohne vorher wild herum klicken zu müssen. Zum Weiteren wird auf Download-Möglichkeiten verzichtet. Diese Option ermöglicht es dem Spieler leichter auf die Spiele zuzugreifen und selbst bei einer schlechten Internetverbindung spielen zu können. Die meisten Casinos bieten Apps an, worauf andere wiederrum gerne verzichten. Die Online Casino-Spiele bei casinojetzt können z. B. auf Mobilgeräten direkt im Browser gespielt werden oder bieten aber auch auf Wunsch eine App an.

Die Mobile-Websites der Casinos sind inzwischen so gut entwickelt, dass sie sich so gut wie jedem Smartphone-Browserfenster, egal ob Apple oder Android spielen lassen. Die Qualität und Bedienung der Website bleibt die Gleiche. Ein User kann also an seinem PC spielen, dieses Spiel dann nahtlos auf seinem Handy weiterspielen, falls dies erwünscht ist. Um dies dem registrierten Spieler noch weiter zu erleichtern, ist das Benutzerkonto für Mobilgeräte und PC meist dasselbe. Es ist also nichts weiter nötig als die Ziel-URL in den Browser einzutippen.

Das Spielen auf Mobilgeräten ist für Online Casinos mittlerweile sehr wichtig geworden. Schätzungen zu Folge macht bei einem gut laufenden Betrieb das Mobile Casino 40% des Gesamtumsatzes aus. Weitere Vorteile dieser Art zu spielen sind keine Anreisekosten und man kann sich rund um die Uhr Zugang zu seinem Spiel verschaffen. Nicht zuletzt sollte man beim Zocken im Netz aber auch immer darauf achten, dass der Anbieter seriös ist. Das kann man gut an dem Vorhandensein einer gültigen Lizenz sowie an Bewertungen anderer Spieler festmachen. Denn nur dann kann man sich unbeschwert seiner Spiel-Leidenschaft hingeben.

