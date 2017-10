Vortrag Prof. Harald Welzer: ‚Wir sind die Mehrheit. Für eine offene Gesellschaft‘ – Ringlokschuppen Mülheim

„Über Leben! Von der Hoffnung auf Zukunft“ ( )

Das Literaturbüro Ruhr präsentiert in Kooperation mit dem Ringlokschuppen Ruhr

Wir sind die Mehrheit. Für eine offene Gesellschaft – Harald Welzer plädiert

Donnerstag, 26. Oktober 2017, 20 Uhr

Ringlokschuppen Ruhr

Am Schloss Broich 38, 45479 Mülheim an der Ruhr

Eintritt: 8 € Vorverkauf zzgl. Gebühr/10,50 € Abendkasse Karten unter 02 08.99 31 60 (Mo – Fr 10 – 18 Uhr), online unter ringlokschuppen.ruhr und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Schwere Zeiten für gelebte Demokratie: Politik der Angst bestimmt die öffentliche Debatte, es herrschen Hysterie und Wut, obwohl wir in der sichersten und reichsten Gesellschaftsform leben, die es je gegeben hat. Populisten dominieren den öffentlichen Diskurs, Politik und Medien reagieren aufgeschreckt. Es scheint fast vergessen, dass es immer noch eine demokratische und freiheitliche Mehrheit für eine offene Gesellschaft gibt. Zeit also, den verrückten Marsch nach rückwärts aufzuhalten. Der Bestsellerautor und Sozialpsychologe Harald Welzer liefert verständliche Analyse und Argumente, die man nicht nur rechtspopulistischen Dummheiten erfolgreich entgegenhalten kann. Demokratie und Solidarität gibt es nur, wenn genügend Menschen für sie eintreten.

Harald Welzer, geboren 1958, ist Direktor von Futurzwei – Stiftung Zukunftsfähigkeit sowie Professor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg. Daneben lehrt er an der Universität St. Gallen. In den Fischer Verlagen veröffentlichte er u. a.: ›Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden‹, ›Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben‹ (mit Sönke Neitzel), ›FUTURZWEI-Zukunftsalmanach 2015/16‹, ›Selbst denken‹, ›Autonomie. Eine Verteidigung‹ (mit Michael Pauen), ›Die smarte Diktatur. Ein Angriff auf unsere Freiheit‹ und zuletzt ›Wir sind die Mehrheit. Für eine offene Gesellschaft‹ . Seine Bücher sind in 21 Ländern erschienen.

(Gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, die Kunststiftung NRW, die Stiftung der Sparkasse Gladbeck zur Förderung von Kunst und Kultur, die Stadt Gladbeck)

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken