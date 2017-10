Polizei Krefeld sucht vermisstes Kind und bittet um Hinweise

Die Polizei Krefeld sucht nach dem sechsjährigen Luca R. aus Krefeld. Der Junge war am Freitag (20. Oktober 2017) nach der Schule nicht an seinen Wohnort zurückgekehrt. Er lebt in einer Einrichtung an der Hubertusstraße.

Der Junge verließ am Freitag um 11:45 Uhr seine Grundschule in der Innenstadt. Kurze Zeit später wurde er noch an der Ecke Drießendorfer Straße / Hofstraße gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Die Polizei geht davon aus, dass Luca auf dem Rückweg von seiner nicht sorgeberechtigten Mutter aufgenommen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen verliefen bislang ohne Ergebnisse.

Daher fragt die Polizei nun öffentlich: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Luca geben?

Luca ist sechs Jahre alt, hat kurze dunkelblonde Haare und blaue Augen. Er ist von normaler Statur und etwa 1,20 Meter groß. Am Tag seines Verschwindens trug er eine grüne Jacke sowie einen schwarz-roten Schulranzen, auf dem rote Rennwagen (Disneymotiv „Cars“) aufgedruckt sind.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (641)

