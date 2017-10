Neues Lebenszeichen bei Duisburgs „The Curve“ im Innenhafen

In den Duisburger Innenhafen kommt angeblich Bewegung, die Pläne für „The Curve“ werden offengelegt. So lautet es zumindest auf der Homepage der Düsseldorfer Projektentwickler „Die Developer“ zur Realisierung des Projekts.

Entwurf von „Die Developer“ aus Düsseldorf (Grafik: Die Developer)

Damit planen die Düsseldorfer die Schließung der letzten Baulücke am Duisburger Innenhafen, dort, wo eine großzügige Treppenanlage seit Jahren vor sich hinrottet. Geplant ist an der Stelle des Ex-Norman-Foster-Eurogate eine hochwertige Immobilie mit Büros, Hotel und Wohnungen mit dem Namen „The Curve“. Klar hochwertig, was auch sonst?