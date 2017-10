Duisburg: Volksbank Rhein-Ruhr verlost Meet & Greet mit Pelican Bay

Am 18. November 2017 um 11 Uhr ist Beauty- und Fashion-YouTuberin und Bloggerin Pelican Bay zu Gast am Innenhafen bei der Volksbank Rhein-Ruhr. Mit im Gepäck hat sie das perfekte Herbst/Winteroutfit für wenig Geld sowie exklusive neue Trends von der Beautymesse „Glow“ in Berlin.

125.799 Abonnenten auf YouTube, 45.900 bei Instagram, Pelican Bay lebt ein spannendes Influencer-Leben. Doch wie sieht das Leben als YouTuberin und Bloggerin wirklich aus? Wie verhalte ich mich richtig in den Social-Media-Kanälen bzw. gibt es überhaupt richtig oder falsch? Was sind die aktuellen Fashion- und Beautytrends für den Herbst/Winter 2017? Dies und vieles mehr verrät Pelican Bay den Teilnehmern in dem 2-stündigen Meet & Greet. Die Plätze hierfür werden nur über den Instragram-Kanal der Volksbank Rhein-Ruhr unter verlost.

Wie kann man gewinnen? Den Beitrag zum Meet & Greet auf dem Instagram-Kanal der Volksbank Rhein-Ruhr mit einer Frage, welche Pelican Bay dort beantworten soll, kommentieren und Begleitperson markieren. Unter allen eingereichten Fragen lost die Genossenschaftsbank am 10. November 30 glückliche Gewinner mit Begleitung aus.